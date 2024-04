Anne Hathaway afferma che lo sviluppo di Pretty Princess 3 è “a un buon punto”

È passato più di un anno da quando si è diffusa la notizia che la Disney stava effettivamente procedendo con Pretty Princess 3. Anne Hathaway, già protagonista dei primi due film, usciti tra il 2001 e il 2004, non può rivelare alcun dettaglio a riguardo, ma in una recente intervista al magazine V ha assicurato ai fan che lo sviluppo del tanto atteso sequel continua e che l’intenzione rimane quella di realizzarlo davvero.

“Siamo a buon punto“, ha detto la Hathaway. “È tutto quello che posso dire. Non c’è ancora nulla da annunciare. Ma siamo in una buona posizione“. Sembra che sia il sequel che l’attrice è più interessata a vedere realizzato, poiché non vede un modo fattibile per riportare in vita un altro dei grandi classici, Il diavolo veste Prada. “Probabilmente no“, ha risposto la Hathaway quando le è stato chiesto se verrà mai realizzato un sequel di quel film dove è protagonista accanto a Meryl Streep e Emily Blunt.

“Ci amiamo tutti e se qualcuno riuscisse a trovare un modo per farlo, credo che saremmo tutti pazzi a non farlo. Ma c’è un’enorme differenza nel mondo attuale con la tecnologia, e uno degli aspetti di quella particolare storia è che si trattava di produrre un oggetto fisico. Ora, con il digitale, sarebbe molto diverso. Forse io, Stanley, Emily, Meryl, Dave Frankel, Patricia Field… dovremmo fare qualcosa insieme. Sarebbe divertente“.

Di cosa parla Pretty Princess?

Diretto dal compianto Garry Marshall e basato sul romanzo di Meg Cabot, il film originale del 2001 seguiva una goffa adolescente americana che apprendeva di essere l’erede al trono del regno europeo di Genovia. Julie Andrews interpretava la regina della nazione fittizia. Il film per famiglie divenne un successo al botteghino con 165 milioni di dollari di vendite globali. Il film successivo, Principe azzurro cercasi, anch’esso diretto da Marshall e che ha fatto conoscere al mondo Chris Pine, ha avuto lo stesso successo nelle sale con 134 milioni di dollari in tutto il mondo.

I nuovi progetti da attrice di Anne Hathaway

Nell’ultimo periodo Anne Hathaway ha avuto un gran da fare come attrice, avendo ben 4 film all’attivo tra il 2023 e il 2024. È infatti stata protagonista del thriller Eileen, dove interpreta una psicologa che intraprende una controversa relazione con la giovane il cui nome dà il titolo al film. Ha poi recitato in She Came to Me, dramma incentrato su un compositore in preda ad un blocco creativo che cerca di ritrovare l’ispirazione grazie alla moglie, interpretata da Hathaway.

Nel 2024 la si vede invece in The Idea of You, dove interpreta Solène, una quarantenne divorziata che lavora in una galleria d’arte, che intraprende una relazione con un cantante ventiquattrenne, e in Mothers’ Instinct, dove interpreta invece Celine, una donna che dopo la morte accidentale del figlio Max, diventa morbosamente possessiva nei confronti di Theo, il figlio dell’amica e vicina Alice, interpretata da Jessica Chastain.