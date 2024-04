MCU: i Marvel Studios interessati all’attrice Keke Palmer per “un ruolo importante”

Keke Palmer era già un’artista discografica di successo prima di ottenere il ruolo di co-protagonista in Nope di Jordan Peele, ma la sua contagiosa e straordinaria interpretazione di Emerald nel film horror fantascientifico del 2022 l’ha fatta conoscere in grande stile. Poco dopo l’uscita del film, la Palmer ha iniziato una campagna sui social media per interpretare Rogue nel film live-action degli X-Men previsto dai Marvel Studios, condividendo alcune impressionanti foto in cosplay nei panni della celebre mutante

L’interesse della Palmer per il ruolo di Rogue ha iniziato ad attirare l’attenzione quando ha risposto al video di un fan che spiegava perché riteneva che sarebbe stata la scelta perfetta per interpretare Rogue (al contrario degli eroi a cui è solitamente accostata, come ad esempio Tempesta) nel prossimo reboot del MCU. Anche su Twitter ha in più occasioni condiviso il proprio entusiasmo verso il suo possibile coinvolgimento.

“È una cosa riservata, tesoro“, ha risposto Palmer quando, durante un’intervista con ComicBook.com, le è stato chiesto se qualcuno della Marvel si fosse messo in contatto con lei. “No, sto scherzando. Non lo so. So solo che i fan… il modo in cui i fan mi hanno accostato al ruolo, tesoro, online, devo fare un concerto ogni settimana. Quindi se aggiungiamo la Marvel, ehi, facciamolo. Sono pronta per Rogue“.

Non capita spesso, ma le campagne degli attori che esprimono il desiderio di interpretare determinati personaggi a volte danno i loro frutti e li mettono nel mirino di uno studio. Sarà questo il caso della Palmer? Non sappiamo se sia in lizza per interpretare Rogue, ma lo scooper Daniel Richtman riferisce che la Marvel è interessata all’attrice per un “ruolo importante” nel Marvel Cinematic Universe. Aggiunge che “non è sicuro che l’abbiano già incontrata, ma se non l’hanno ancora fatto, lo faranno“. Non resta dunque che attendere di scoprire qualcosa in più.