Superman: lo stuntman del film elogia il costume dell’Uomo d’Acciaio

La lavorazione di Superman continua e, come abbiamo riportato all’inizio di questa settimana, la produzione dovrebbe concludersi a luglio. La notizia è emersa da una recente intervista di Be More Super a Justin Howell, controfigura di David Corenswet, interprete di Clark Kent/Superman. Altri estratti dell’intervista sono ora stati diffusi online, con Howell che ha definito Corenswet “un ragazzo con i piedi per terra e dolcissimo“. Ha poi aggiunto che l’attore “incarna così bene il personaggio“.

Howell, già controfigura di Chris Hemsworth in Thor: Love and Thunder e interprete di Master Chief in Halo, ha poi dichiarato che la tuta di Superman “è quella che permette maggiori movimenti tra tutte quelle che ho indossato“. Il co-CEO dei DC Studios e regista James Gunn ha per ora condiviso solo il logo (che trae ispirazione dalla serie di fumetti Kingdom Come) che ritroveremo sul costume di Superman e sembra che ci vorrà parecchio prima di poter avere uno sguardo completo di esso.

Howell ha poi anche detto che fare la controfigura di Superman è la “vetta” della sua carriera, definendo il tutto “un’esperienza molto, molto bella“. Per quanto riguarda il lavoro su Superman, Howell ha invece definito il film “l’inizio di una nuova era“, aggiungendo che: “Le cose che James [Gunn] sta facendo sono molto interessanti“. Affermazioni che si aggiungono alle tante incoraggianti dichiarazioni rilasciate sino ad oggi sia su questo film che sull’intero progetto del nuovo DC Universe. Progetto di cui i fan non vedono l’ora di saperne di più.

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion. Sean Gunn, María Gabriela de Faría, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Pruitt Taylor Vince completano il cast.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.