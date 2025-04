Simon Pegg ha tentato di coinvolgere Nick Frost in Star Trek “molte volte”

L’attore di Star Trek Simon Pegg rivela all’Awesome Con di aver proposto Nick Frost come uno dei personaggi iconici della storia del franchise. Il primo film sulla linea temporale di Kelvin è uscito nel 2009, introducendo nuove versioni di personaggi classici, con Chris Pine che interpretava il ruolo di James T. Kirk, Zachary Quinto che interpretava Spock e Pegg che interpretava il ruolo di Montgomery Scott, alias “Scotty”. Dopo due sequel, ora c’è la speranza che uno Star Trek 4 possa essere realizzato con lo stesso cast, anche se il film sembra essere rimasto bloccato in fase di sviluppo dopo essere stato annunciato per la prima volta nel 2016.

Durante un recente panel Awesome Con moderato da Joe Deckelmeier di ScreenRant, Pegg, che ha partecipato all’evento con la sua co-star della trilogia Cornetto, Frost, condivide un aggiornamento su Star Trek 4. L’attore che interpreta Scotty condivide le sue speranze che un altro capitolo possa finalmente concretizzarsi, ma, sfortunatamente, non ha notizie concrete da condividere sullo stato del film:

Sarebbe divertente. Vorrei che facessimo un altro film. Sarei felice di tornare con quei ragazzi e fare un altro film, qualunque sia la storia. Amo i miei compagni di squadra dell’Enterprise; sono le persone più dolci. Sono stato così orgoglioso che Zoe abbia vinto un Oscar quest’anno.

Sarà dura per noi, perché abbiamo perso Anton [Yelchin], che era un membro molto amato del nostro gruppo. Ma qualunque sia la storia, ci sarò. Non ho novità da darvi a riguardo, solo che non è impossibile. Quindi, dita incrociate.

Quando gli viene chiesto chi vorrebbe che Frost interpretasse in un futuro progetto di Star Trek, Frost interviene, dicendo con entusiasmo, “Harry Mudd!” Pegg è apparentemente consapevole del desiderio del suo frequente collaboratore di interpretare questo personaggio memorabile, rivelando di aver lanciato l’idea: “Credetemi, ho lanciato quest’idea più volte.”