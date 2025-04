1923 Stagione 2, spiegazione del finale di stagione: guerra, tragedia e disperazione per i Dutton

A ttenzione: spoiler sul finale di 1923 Stagione 2

Il finale epico della seconda stagione di 1923 ha finalmente riportato Spencer Dutton (Brandon Sklenar) a casa, pronto a combattere per salvare il ranch di famiglia, lo Yellowstone Dutton Ranch. Dopo un lungo e faticoso viaggio fino al Montana, Spencer ha ritrovato Alexandra (Julia Schlaepfer), la moglie, congelata tra la neve mentre il treno di Spencer passava per caso. Intanto, Jacob Dutton (Harrison Ford) e gli uomini mandati da Donald Whitfield (Timothy Dalton) lo attendevano a Livingston per ucciderlo.

La guerra per lo Yellowstone: Spencer salva il ranch

Sul ranch, le forze di Whitfield hanno attaccato. Cara Dutton (Helen Mirren), Zane Davis (Brian Geraghty) ed Elizabeth Strafford (Michelle Randolph) hanno difeso la tenuta insieme ai cowboy. In Oklahoma, Teonna Rainwater (Aminah Nieves) è finita sotto processo per omicidio, ma ha trovato giustizia grazie alla Marescialla Mamie Fossett (Jennifer Carpenter).

Spencer, appena arrivato a Livingston, è stato attaccato, ma ha reagito insieme a Jacob e allo sceriffo McDowell. Con l’aiuto inaspettato di Banner Creighton (Jerome Flynn), hanno eliminato i sicari. Spencer ha poi guidato i cowboy, ucciso il braccio armato di Whitfield e ripreso il controllo del lodge. Grazie a lui, lo Yellowstone è stato salvato, e Spencer ha preso il posto di Jacob alla guida del ranch.

La tragedia di Alexandra e la nascita di John Dutton II

Alexandra, gravemente congelata, ha partorito un figlio, John, in ospedale a Bozeman. È il futuro John Dutton II, padre di John Dutton III (Kevin Costner). Alex ha rifiutato l’amputazione pur di allattare il bambino, e ha passato le ultime ore della sua vita con Spencer, morendo nel sonno. Dopo la sua morte, Cara si è occupata del neonato.

Whitfield e Lindy uccisi dai Dutton

Spencer e Jacob hanno fatto irruzione nella villa di Whitfield e lo hanno ucciso, insieme alla sua protetta, Lindy. Dopo aver liberato Mabel, hanno dato fuoco alla casa. Così si è conclusa la minaccia di Whitfield, ma la serie ha suggerito che altri uomini potenti seguiranno le sue orme, come poi si è visto in Yellowstone.

Elizabeth lascia il Montana dopo la morte di Jack

Elizabeth ha scoperto che Jack Dutton (Darren Mann) era morto e lo ha seppellito insieme ad Alexandra. In seguito, ha lasciato il Montana per tornare a Boston. Anche se è incinta, Cara le ha detto con freddezza: “Non lo amerai per sempre”. Elizabeth resterà comunque legata alla famiglia Dutton.

Banner Creighton si redime e muore da eroe

Creighton ha capito gli errori del passato e si è ribellato a Whitfield. Ha salvato la vita a Jacob durante la sparatoria, ma è rimasto ucciso. Jacob, in segno di rispetto, ha promesso di far partire la moglie e il figlio di Banner verso Portland. È morto da uomo cambiato.

Teonna Rainwater ottiene la libertà

Teonna, arrestata dopo aver ucciso un agente, è stata graziata da un giudice dell’Oklahoma che ha riconosciuto l’ingiustizia del processo. Fossett ha testimoniato a suo favore. Teonna è così tornata libera, anche se devastata dagli eventi. Le è stato consigliato di ricominciare una nuova vita, magari in California.

Il destino di Spencer, Jacob, Cara e John Dutton II

Spencer ha preso il comando del ranch, mentre Jacob e Cara si sono ritirati per occuparsi del piccolo John. La narrazione di Elsa Dutton ha rivelato che Spencer non si è mai risposato, ha avuto un altro figlio da una vedova ma non l’ha mai amata come Alexandra. È morto nel 1969, 45 anni dopo la moglie, accanto alla sua tomba. Nell’ultima scena, Spencer e Alex si sono ritrovati in un “paradiso” personale, nella sala da ballo del transatlantico dove si erano conosciuti.

Uno sguardo al futuro: 1944

Dopo 1923, il prossimo prequel ideato da Taylor Sheridan sarà 1944, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. John Dutton II avrà 20 anni e potrà combattere al fronte per poi tornare allo Yellowstone. Anche il figlio di Elizabeth e Jack potrebbe avere un ruolo. Mentre è improbabile che Jacob e Cara siano ancora vivi nel 1944, resta da vedere se Spencer sarà interpretato dallo stesso attore o da uno nuovo.

Un finale che ha salvato la stagione

Il finale di due ore di 1923 ha finalmente regalato agli spettatori la guerra per lo Yellowstone che si aspettavano. Sebbene molti abbiano trovato la stagione 2 più lenta e focalizzata su Spencer e Alex, Taylor Sheridan ha voluto raccontare una storia più intima e tragica. Con la morte di Alex, riecheggia la tragedia di Elsa in 1883. Il finale ha alzato il livello narrativo, salvando l’intera stagione e lasciando forti emozioni.