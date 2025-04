Auguri per la tua morte 3 è ancora vivo! Ecco gli aggiornamenti dalla protagonista

Auguri per la tua morte 3 è un progetto vivo e vegeto stando agli ultimi aggiornamenti forniti dal regista del franchise e dalla star principale. Diretto da Christopher Landon, Auguri per la tua morte del 2017 era un film horror in stile Ricomincio da capo in cui una studentessa universitaria rimane bloccata in un loop temporale e deve rivivere il giorno fatidico in cui viene assassinata, più e più volte. Il film presentava un cast di spicco tra cui Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine e Charles Aitken. Il film è stato seguito da Ancora auguri per la tua morte nel 2019, ed è stato lanciato un terzo film.

Parlando all’American Cinematheque (tramite Bloody Disgusting), Rothe e Landon forniscono un aggiornamento su Auguri per la tua morte 3. In una dichiarazione sicura, Rothe ha affermato che il terzo capitolo “sta andando avanti“. Landon ha confermato questo fatto, riecheggiando la stessa affermazione dicendo “sta andando avanti“. Il regista e l’attrice non hanno detto nulla sulla cronologia di produzione o sui dettagli della trama del terzo capitolo.

Cosa aspettarci da Auguri per la tua morte 3?

Nonostante il finale di Ancora auguri per la tua morte con un’anticipazione post-crediti, Landon ha detto nel 2019 che non c’era nessun sequel in fase di sviluppo attivo. La conversazione è poi cambiata all’inizio del 2020, quando Jason Blum ha detto che stava spingendo per la realizzazione di un altro film. Tuttavia, i progressi su Auguri per la tua morte 3 sono stati lenti nonostante Landon abbia rivelato alcuni dettagli della trama nel corso degli anni.

Dopo che Landon ha fornito un’ulteriore anticipazione sul film il mese scorso, le sue dichiarazioni e quelle di Rothe sembrano confermare più concretamente che Auguri per la tua morte 3 si farà. A questo punto, sono passati sei anni dall’ultima volta che un film del franchise è uscito sul grande schermo. Riuscirà ancora a cogliere l’attenzione del pubblico?