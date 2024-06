Box Office: Garfield e Me contro Te battono Furiosa in un altro week-end di crisi

Garfield: Una missione gustosa ha conquistato il primo posto nel BOX OFFICE USA, superando il campione dello scorso weekend “Furiosa: A Mad Max Saga“.

Questo fine settimana (a differenza dello scorso) non è stato una sfida tra chiodi, poiché Garfield: Una missione gustosa è passato in testa senza problemi con 14 milioni di dollari da 4.108 sale nel suo secondo fine settimana di uscita, mentre “Furiosa” è rimasto al terzo posto con 10,7 milioni di dollari da 3.864 sale nella sua seconda uscita. Ora, Garfield: Una missione gustosa della Sony ha incassato 51,5 milioni di dollari in Nord America e 152 milioni di dollari a livello globale.

Si tratta di un risultato solido per un film dal budget di 60 milioni di dollari. “Furiosa“, il quinto film della serie post-apocalittica “Mad Max” della Warner Bros. e del regista George Miller, ha incassato 49,6 milioni di dollari in patria e 114 milioni di dollari nel mondo. Con un prezzo di 168 milioni di dollari, il tentpole vietato ai minori ha un percorso molto più ripido verso la redditività.

Com’è andato il BOX OFFICE in ITALIA?

Storia simile in Italia, Furiosa: A Mad Max Saga dove è stato battuto da Me contro Te – Il film: Operazione Spie che ha debuttato in cima alla classifica con 1.043.936 € di incasso. Il film di George Miller ha perso la vetta per un secondo posto a quota 623.549 € per un totale di 1.319.884 €. L’anime Haikyu!! – Battaglia All’Ultimo Rifiuto di Eagle Pictures si posiziona al terzo posto con un buon risultato.

Ritornando agli USA, sebbene Garfield: Una missione gustosa si aggiudichi il primo posto, si tratta di un altro terribile weekend al botteghino, con vendite di biglietti inferiori del 65% rispetto allo stesso periodo di tre giorni del 2023. Di conseguenza, gli incassi complessivi restano inferiori del 24% rispetto all’anno scorso e di oltre il 40% rispetto al periodo pre-pandemia. In altre parole, Hollywood e le sale cinematografiche hanno disperatamente bisogno di qualche successo all’orizzonte per ridurre il divario. David A. Gross, della società di consulenza cinematografica Franchise Entertainment Research, ritiene che i doppi scioperi del lavoro dell’anno scorso siano responsabili dei problemi estivi di quest’anno. Molti grandi film sono stati rimandati al 2025 e oltre, mentre Hollywood è rimasta chiusa per mesi.