Sugar, la spiegazione del finale della serie tv con Colin Farrell

Il personaggio di Colin Farrell prende una decisione catartica verso la fine di Sugar (la nostra recensione) di Apple TV+, aprendo di fatto la strada a ulteriori potenziali seguiti. Nei primi episodi, Sugar di Apple TV+ si presenta come un tipico dramma poliziesco in cui il personaggio principale si propone di svelare il mistero della scomparsa di una giovane ragazza. Tuttavia, man mano che la serie procede, diventa evidente che la caratterizzazione di John Sugar è più di quanto sembri.

Infine, nell’episodio 6, Sugar lancia un importante colpo di scena, rivelando che il personaggio principale e gli altri membri della sua società poliglotta sono alieni. Sebbene il loro unico scopo sia quello di osservare gli esseri umani, Sugar si lascia coinvolgere troppo dalla sua attività di risoluzione dei crimini e si mette alla ricerca della verità dietro la scomparsa di Olivia. Alla fine trova ciò che cerca, ma lui e la sua squadra di alieni affrontano le terribili conseguenze delle sue azioni nel finale di Sugar.

Perché Sugar rimane sulla Terra nel finale della prima stagione

L’episodio finale di Sugar rivela che gli alleati alieni del protagonista stanno tornando sul loro pianeta natale. Sebbene anche Sugar abbia inizialmente intenzione di partire con loro, alla fine cambia idea dopo aver riflettuto sulle sue recenti esperienze. Molti fattori contribuiscono alla decisione di Sugar di restare, ma il motivo principale è la consapevolezza della propria umanità. Dopo aver trascorso abbastanza tempo sulla Terra in mezzo a esseri umani di ogni tipo, Sugar capisce di essere più umano di quanto pensasse.

Nei primi episodi dello show di Apple TV+, Sugar continua a mettere in discussione le sue emozioni e cerca persino di evitare di essere coinvolto in violenti alterchi con gli altri. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi per sopprimere le sue vulnerabilità e le sue tendenze umane, Sugar si rende conto che una parte di lui sta diventando ogni giorno più umana. Verso la fine della stagione, impara che incarna sia il peggio che il meglio dell’umanità e che, per quanto gli manchi il suo pianeta natale, il suo posto è sulla Terra. Oltre a questa consapevolezza, anche l’aver scoperto la verità su Henry lo spinge a tornare sul pianeta.

Il colpo di scena di Henry di Sugar spiegato: Perché Henry non ha fatto nulla per i crimini di Pavich

Negli ultimi episodi della prima stagione di Sugar, il personaggio principale viene a capo del mistero della scomparsa di Olivia e la salva prima che sia troppo tardi. Tuttavia, nonostante la soluzione del mistero, una parte di lui crede ancora che gli manchi un dettaglio cruciale sui crimini di Pavich. Per saperne di più sugli omicidi di Pavich, inizia a riprodurre i suoi dischi su un lettore CD. Dopo aver esaminato le registrazioni, nota che Pavich parla costantemente con qualcun altro nella stanza sotterranea dove torturava le sue vittime. Questo lo porta a capire che Henry era con Pavich mentre commetteva quei crimini.

Nonostante fosse un testimone, però, Henry non ha mai denunciato i crimini. Il finale di Sugar rivela che il personaggio di Colin Farrell e gli altri alieni sono venuti sulla Terra per osservare e riferire il comportamento umano. Apparentemente volevano osservare gli esseri umani e imparare dai loro errori per poter rendere il loro pianeta un posto migliore. Per questo motivo, tutti loro sono stati intenzionalmente esposti a vaste esperienze, sia positive che negative. Mentre Sugar è diventato un investigatore privato, Henry ha fatto coppia con un criminale come Pavich. Sugar non poteva fare a meno di essere coinvolto nella vita degli esseri umani che lo circondavano e faceva molto di più che “osservare e riferire”.

Henry, al contrario, ha fatto quello che gli è stato detto e ha preso nota di tutta l’oscurità che ha osservato sulla Terra attraverso le azioni di Pavich. Quando Sugar cerca di incontrare Henry nel finale per capire la sua versione della storia, trova il vestito di sua sorella nel suo armadio. Questo lo aiuta a capire che Djen è stato rapito da Henry. L’unico motivo per cui Sugar ha assunto il ruolo di investigatore privato è che voleva aiutare a trovare persone scomparse come sua sorella. Allo stesso modo, Henry si è alleato con un assassino perché aveva tendenze simili anche prima di arrivare sulla Terra. Entrambi gli archi narrativi di Henry e Sugar evidenziano come la natura e l’educazione contribuiscano all’identità di una persona.

La sorella di Sugar, Djen, è ancora viva?

Dopo aver appreso la verità sulla scomparsa di Djen, Sugar inizia a credere che possa essere ancora viva. Per questo motivo, invece di partire con il resto dell’equipaggio, rimane sulla Terra. Se Djen sia ancora viva rimane uno dei più grandi misteri dello show di Apple TV+, che sarà risolto solo se la serie sarà rinnovata per la seconda stagione. Tuttavia, il fatto che Sugar stia finalmente accettando e abbracciando gli aspetti positivi e negativi dell’essere umano, probabilmente non si tratterrà dal fare del male ad alcune persone per trovare sua sorella.

Perché gli altri alieni stanno lasciando la Terra alla fine di Sugar

Verso la fine della stagione 1 di Sugar, Miller e Ruby annunciano che tutti gli alieni devono lasciare la Terra prima che sia troppo tardi. Sebbene Sugar e Ruby arrivino sani e salvi al campo d’aviazione dove si aspettano l’arrivo dell’astronave, Miller viene fermato da un agente di polizia mentre si reca sul posto. Prima che possa rendersi conto del motivo per cui è stato fermato, l’agente di polizia gli spara e riferisce falsamente di aver trovato un uomo morto nella sua auto. Questa scena evidenzia che gli umani che sapevano dell’esistenza degli alieni sulla Terra sono scontenti delle recenti azioni di Sugar.

Nei precedenti episodi di Sugar, gli alleati alieni del protagonista continuavano a chiedergli di interrompere le sue indagini. Sugar, tuttavia, si è rifiutato di ascoltare tutti gli altri e ha continuato le sue indagini. La sua indagine sulla scomparsa di Olivia ha portato alla luce i crimini di Pavich e ha persino macchiato la reputazione della sua famiglia. Poiché alcuni politici di alto livello erano a conoscenza degli alieni e del loro scopo di conoscere meglio l’umanità, è probabile che anche il padre di Pavich, un noto senatore, fosse a conoscenza della loro esistenza. Questo spiegherebbe come Henry abbia potuto collaborare con Pavich durante i suoi crimini.

Dopo che Sugar ha salvato Olivia e ha smascherato i crimini di Pavich, il senatore si è reso conto che gli alieni hanno infranto la loro parte dell’accordo facendo molto di più che “osservare e riferire”. Capendo che potevano essere una minaccia per lui e per altri politici, lui e altre persone influenti decisero di sradicarli. Anche Ruby e Miller capiscono che la Terra non è più sicura per loro dopo le azioni di Sugar. Pertanto, pianificano la partenza dopo aver imparato abbastanza sugli umani. Sugar rimane perché scopre di essere più empatico dei suoi alleati alieni e di poter fare la differenza nel mondo umano.

Jonathan è il vero padre di Olivia?

Mentre cerca indizi sulla scomparsa di Olivia, Sugar trova tra le sue cose alcune foto private della prima moglie di Bernie, Rachel Kaye. Molto più tardi, nel corso dello spettacolo, nota che Rachel indossa lo stesso vestito nelle fotografie di un’attrice di un film prodotto da Jonathan. Viene quindi a sapere che l’attrice era la moglie di Jonathan. Questo gli fa sospettare che Jonathan possa aver avuto una relazione segreta con sua nuora, Rachel. Quando Sugar chiede a Jonathan di parlarne nel finale, lui conferma che lui e Rachel avevano una relazione segreta. Tuttavia, si è tirato indietro dopo che Rachel è rimasta incinta.