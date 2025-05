Thunderbolts* vola a 162 milioni di dollari worldwide, I Peccatori si avvicina ai 250 milioni

Thunderbolts* ha incassato al botteghino mondiale 162 milioni di dollari, inclusi 86,1 milioni di dollari provenienti da 52 mercati internazionali. Al momento, questi incassi sono inferiori a quelli della precedente avventura Marvel, Captain America: Brave New World di febbraio (192 milioni di dollari), sebbene le recensioni e i punteggi del pubblico per Thunderbolts* dovrebbero contribuire alla sua permanenza in alto nelle classifiche del box office dei prossimi giorni. Brave New World, d’altra parte, ostacolato da un passaparola negativo, ha rapidamente registrato un crollo al botteghino.

La tenuta sul grande schermo è importante perché la Disney ha speso 180 milioni di dollari per realizzare Thunderbolts* e altri 100 milioni per commercializzarlo. Il film è incentrato su un eterogeneo gruppo di antieroi tra cui Bucky Barnes (Sebastian Stan), Yelena Belova (Florence Pugh), John Walker (Wyatt Russell) e Red Guardian (David Harbour).

Thunderbolts* ha incassato anche negli Stati Uniti con 76 milioni di dollari. Al di fuori di Stati Uniti e Canada, i paesi con i maggiori incassi sono stati Cina (10,4 milioni di dollari), Regno Unito (7,7 milioni di dollari), Messico (7,3 milioni di dollari) e Brasile (4 milioni di dollari).

Altri incassi internazionali sono stati I Peccatori che ha incassato 10,4 milioni di dollari da 71 mercati, in calo solo del 27% rispetto al fine settimana precedente. Nel frattempo, il film horror è diventato un successo in Nord America con 179,9 milioni di dollari incassati finora. Dopo tre weekend al cinema, I Peccatori si sta avvicinando in modo impressionante ai 250 milioni di dollari a livello globale, con un incasso di 236,7 milioni di dollari.

Sempre nel fine settimana, Un film Minecraft Movie ha incassato 26,6 milioni di dollari all’estero, portando il suo incasso a 475,2 milioni di dollari. L’adattamento del videogioco PG, con Jack Black e Jason Momoa, ha incassato 873,4 milioni di dollari in tutto il mondo, attestandosi come il film hollywoodiano con il maggiore incasso dell’anno.

Thunderbolts* inaugura ufficialmente l’importantissima stagione cinematografica estiva, con gli studios pronti a svelare nuovi capitoli di alcuni dei franchise più importanti. Dopo un inizio d’anno debole, Hollywood guarda ai prossimi blockbuster promettenti come “Lilo & Stitch“, “Mission: Impossible – Final Reckoning e Jurassic World Rebirth per rinvigorire il cinema.