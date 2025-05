Silo – Stagione 3: una foto BTS di Rebecca Ferguson annuncia la fine delle riprese

La terza stagione di Silo ha raggiunto un importante traguardo, celebrato con una foto della star e produttrice esecutiva Rebecca Ferguson. Il finale della seconda stagione di Silo inizia a dare una risposta a come è nato il mondo distopico dello show, facendo riferimento a una bomba sporca e ai problemi tra Stati Uniti e Iran. Ha introdotto nuovi personaggi, un reporter e un politico, che saranno fondamentali per svelare la storia. Ma la fine non è ancora in vista, visto che Apple TV+ ha confermato che il popolare adattamento di Hugh Howey si concluderà con la quarta stagione.

Lo streamer ha ora confermato che la stagione 3 di Silo ha terminato le riprese, condividendo una foto di Ferguson da dietro le quinte. L’attrice nominata ai Golden Globe, che interpreta Juliette Nichols, può essere vista in piedi al centro dell’inquadratura mentre fa segni di “rock on” con le mani. Al momento, la terza stagione dello show non ha ancora una data di uscita annunciata. Tuttavia, dato che le riprese si sono concluse, può iniziare il graduale conto alla rovescia per l’arrivo dei nuovi episodi. Di seguito, ecco il post di Apple TV+:

Cosa significa una terza stagione per Silo

La terza stagione di Silo si ricollegherà probabilmente ai minuti finali della seconda stagione. In essi si introduce un deputato degli Stati Uniti di nome Daniel (interpretato da Ashley Zukerman di Succession). Ha un appuntamento con una giornalista di nome Helen (Jessica Henwick, star di Iron Fist). I due flirtano un po’, finché la giornalista non chiede al politico se gli Stati Uniti hanno intenzione di bombardare l’Iran, magari indicando come sono stati creati i silos e perché.

LEGGI ANCHE: Silo – stagione 2, la spiegazione del finale e dei flashback: ecco come tutto si collega!

Il deputato se ne va, ma lascia al giornalista un dispenser di Pez. È un riferimento all’Università dell’Oregon, frequentata da Helen, e alla sua mascotte Duck. Ma come gli spettatori di Silo sanno, il dispenser di Pez si vede anche nella linea temporale di Juliette. Questo la dice lunga su come le due epoche si intersecano e su come questi nuovi personaggi potrebbero collegare tutto. La prossima stagione dovrà anche affrontare la morte di Bernard (Tim Robbins) e altri personaggi che si contendono il potere all’indomani della sua scomparsa. Per quanto riguarda Juliette, è tornata a Silo 18 ed è lì che probabilmente la ritroveremo.

La trama di Silo

La storia si svolge in un futuro distopico in cui una comunità vive in un gigantesco silo che si estende per 144 piani sottoterra, 10.000 persone vivono in una società vincolata da norme che credono destinate a proteggerle. Silo racconta la storia delle ultime diecimila persone sulla terra, la cui casa profonda un miglio le protegge dal mondo esterno devastato da esalazioni tossiche. Tuttavia, nessuno sa quando o perché il silo sia stato costruito e chi cerca di scoprirlo va incontro a conseguenze fatali. Rebecca Ferguson interpreta Juliette, una donna in cerca di risposte sull’omicidio di una persona cara, che si imbatte in un mistero molto più intricato di quanto avrebbe mai potuto immaginare, portandola a scoprire che, se le bugie non ti uccidono, lo farà la verità.