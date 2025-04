Apple TV+ acquista i diritti del DOC che ha trionfato al Sundace Come See Me in the Good Light

Apple TV+ ha annunciato oggi di aver acquisito i diritti di “Come See Me in the Good Light”, il documentario vincitore del Festival Favorite Award al Sundance 2025. Dopo la sua premiere mondiale al festival, il film è stato ampiamente elogiato dalla critica come un’opera “splendidamente realizzata” e un “documentario eccezionale” che offre uno “sguardo toccante sulla fragilità della vita umana”.

Il documentario ha inoltre conquistato il Premio del Pubblico al Boulder International Film Festival, al Cleveland International Film Festival e al Full Frame Documentary Film Festival. “Come See Me in the Good Light” debutterà in streaming su Apple TV+ nell’autunno 2025.

“Come See Me in the Good Light” è una storia d’amore commovente e sorprendentemente ironica che racconta il legame tra le poetesse Andrea Gibson e Megan Falley, alle prese con una diagnosi di cancro incurabile affrontata con gioia, intelligenza e un’inossidabile complicità. Tra risate e amore incondizionato, trasformano il dolore in uno scopo più grande e la mortalità in una toccante celebrazione della resilienza umana.

Il film è diretto da Ryan White (“Pamela, A Love Story,” “The Keepers,” “Visible: Out on Television”), anche produttore insieme a Jessica Hargrave, Tig Notaro (“The Morning Show,” “Star Trek,” “Am I OK?”) e Stef Willen (“Em,” “Have Tig at Your Party”).

La colonna sonora include un brano originale interpretato dalla vincitrice di un Grammy e candidata agli Emmy Sara Bareilles, e dalla vincitrice di Grammy, Emmy e candidata all’Oscar Brandi Carlile, scritto da Andrea Gibson, Bareilles e Carlile.

Tra i produttori esecutivi figurano Glennon Doyle, Abby Wambach, Lauren Haber, Joe Lewis, Rachel Eggebeen, Colin King Miller, Catherine Carlile, Brandi Carlile, Susan Yeagley, Kevin Nealon, Galia Gichon, Sara Bareilles, Amanda Doyle, Christi Offutt, Soraida Bedoya, Melony Lewis e Adam Lewis.

Il successo della line-up di Apple Original Films continua a crescere costantemente sin dal debutto di Apple TV+ cinque anni fa. Oltre ad essere stata la prima piattaforma di streaming a conquistare l’Oscar per il Miglior Film con “CODA”, Apple ha recentemente ottenuto l’Oscar per il Miglior Cortometraggio d’Animazione con “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo”, mentre “Killers of the Flower Moon” ha ricevuto 10 storiche candidature agli Oscar, inclusa quella per il Miglior Film.

Apple TV+ ha inoltre recentemente lanciato in streaming “Misteri dal profondo”, con Miles Teller e Anya Taylor-Joy; “Wolfs – Lupi solitari”, con George Clooney e Brad Pitt; e “The Instigators”, con Matt Damon e Casey Affleck.

Tra le ultime uscite di Apple Original Films anche “Blitz”, il nuovo film del regista premio Oscar® Steve McQueen, ora disponibile in streaming su Apple TV+ dopo il debutto in sale selezionate.

Tra i titoli più attesi in arrivo: “F1”, con protagonista Brad Pitt, diretto da Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer, al cinema dal 27 giugno 2025; e “Fountain of Youth – L’eterna giovinezza”, il nuovo film di Guy Ritchie con Natalie Portman e John Krasinski.