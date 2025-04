James Gunn fornisce un nuovo aggiornamento sulla data di uscita del prossimo trailer di Superman

James Gunn fornisce un aggiornamento sincero sulla possibilità che i fan di DC Universe ricevano presto un nuovo trailer di Superman. Dopo essere scomparso dai grandi schermi per diversi anni, il supereroe più iconico della DC sta per tornare nei cinema quest’estate con il film di David Corenswet Superman, che getterà le basi per il nuovo franchise DCU. Con il marketing di Superman in corso, sono passati più di tre mesi dal debutto del primo trailer.

Mentre Superman si avvicina al grande debutto di luglio, un fan ha recentemente chiesto al co-CEO della DC Studios su Instagram del prossimo trailer per il rilancio dell’Uomo d’Acciaio. Tuttavia, James Gunn ha dato la seguente risposta:

Abbiamo appena rilasciato cinque minuti di filmati nelle sale, quindi sarà una sorpresa!

Il filmato di cinque minuti a cui Gunn si riferisce è l’anteprima estesa di Superman che è stata mostrata prima di A Minecraft Movie. Al momento della pubblicazione di questo articolo, Gunn non ha fornito ulteriori aggiornamenti su quando i fan dovrebbero aspettarsi di vedere il prossimo trailer di Superman.

Cosa significa l’aggiornamento del trailer di Superman di James Gunn per il film DCU

Uno dei tanti motivi per cui il prossimo trailer di Superman è così discusso è il Superman Day, che si terrà venerdì 18 aprile, poiché i fan hanno ipotizzato che sarebbe stato il giorno in cui la DC Studios avrebbe rilasciato il secondo trailer. Il 18 aprile è la data del debutto di Superman come personaggio dei fumetti nel 1938. Anche se l’aggiornamento di Gunn potrebbe essere deludente per alcuni, il regista ha dichiarato in precedenza che sta ancora lavorando al nuovo trailer dopo che l’anteprima estesa di Superman è stata pubblicata online.

Anche se questo venerdì non arriveranno filmati di Superman, ciò non significa che la DC Studios non possa potenzialmente avere altri piani per partecipare al Superman Day. Gunn o il cast di Superman potrebbero facilmente preparare qualcosa che aiuti a promuovere il film e allo stesso tempo celebrare l’eredità comica dell’Uomo del Futuro. Ma per quanto riguarda un secondo trailer di Superman, solo il tempo dirà quando la DC Studios intende effettivamente rilasciarlo, anche se non sarebbe sorprendente se ciò avvenisse più avanti nel mese di aprile o all’inizio di maggio.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.