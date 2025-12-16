Toni Collette rivela i dettagli della trama della seconda stagione di Wayward dopo l’enorme successo su Netflix

Toni Collette ha dichiarato che sarebbe più che felice di girare un’altra stagione di Wayward.

Durante un’intervista con ScreenRant sul suo nuovo film Goodbye June, Collette ha spiegato che non solo è disposta a partecipare alla seconda stagione di Wayward, ma ha anche discusso possibili trame per la serie di successo di Netflix. L’attrice ha rivelato che lei e la creatrice della serie, Mae Martin, hanno parlato di tornare a Wayward e di potenziali trame per eventuali episodi futuri.

Collette ha ammesso di ritenere che i piani per un’altra stagione di Wayward fossero scarsi. Tuttavia, nutre ancora qualche speranza che possa concretizzarsi. E, se mai se ne presentasse l’occasione, sarebbe assolutamente disposta a riprendere il ruolo di Evelyn Wade.

Toni Collette: Certo che sì. Ci siamo divertiti tantissimo. Stai scherzando? Adoro Mae e abbiamo parlato di potenziali trame, ma pensavo che il progetto fosse stato accantonato, ma forse c’è ancora qualche speranza. Non lo so. Io lo farei sicuramente.

Wayward è un thriller misterioso di Netflix ambientato in una città inquietante chiamata Tall Pines nel Vermont. La trama è incentrata sulla Tall Pines Academy, una misteriosa istituzione per adolescenti con problemi che funziona più come una setta che come una scuola. Quando un nuovo agente di polizia di nome Alex (Martin) si trasferisce in città con la moglie incinta, Laura (Sarah Gadon), inizia a scoprire fatti inquietanti sul passato di sua moglie e sulla scuola.

Il personaggio di Collette, Evelyn, è la fondatrice della Tall Pines Academy, dove è anche la preside. A prima vista, sembra una persona molto affascinante e cordiale. Tuttavia, una volta che la sua maschera sociale carismatica cade, si rivela una persona crudele e spietata. È anche molto calcolatrice e non si fermerà davanti a nulla per proteggere la sua istituzione.

Secondo Netflix, Martin ha detto che hanno scritto il ruolo essenzialmente per Collette. Il creatore ha aggiunto che è stato surreale avere la loro “prima scelta” per interpretare Evelyn. “Toni è una di quei pochi attori che capisce davvero la battuta e può essere così divertente in modo asciutto, ma anche assolutamente terrificante. Ha davvero una grande presenza”, hanno spiegato.

Wayward – Stagione 1 è ora disponibile in streaming su Netflix.