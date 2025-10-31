HomeSerie TvNews

Ewan McGregor e Claire Danes protagonisti della nuova serie drammatica A24 di Hulu

Di Redazione

-

Ewan McGregor 2025
Ewan McGregor alla 30ª edizione dei Critics' Choice Awards, tenutasi. Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com

Ewan McGregor e Claire Danes stanno collaborando per recitare in The Spot, una nuova serie drammatica Hulu prodotta da A24. La serie è stata creata da Ed Solomon.

La notizia del casting di The Spot arriva poco dopo che Kate Winslet ha lasciato il progetto. La star avrebbe dovuto interpretare il ruolo femminile principale e ricoprire il ruolo di produttrice esecutiva sotto Juggle Productions, ma secondo quanto riferito avrebbe rinunciato a giugno a causa di divergenze creative. Poche settimane dopo l’abbandono della Winslet, la Danes è stata contattata per sostituirla e, dopo un’intensa serie di trattative, è stata ufficialmente scritturata.

La trama della serie racconta la vita di una chirurgo (Dane) e di suo marito (McGregor), un insegnante che sospetta che lei sia responsabile dell’incidente con omissione di soccorso di un bambino. La sua iniziale sfiducia nei confronti della moglie inizia rapidamente a svelare altri difetti nel loro matrimonio e spinge la loro relazione al limite.

Il creatore di The Spot, Solomon, sarà anche lo sceneggiatore, il produttore esecutivo e lo showrunner della serie. Questo progetto segna il suo ritorno in televisione dopo Full Circle di HBO Max. Robin Sweet (Better Call Saul) e Ariel Kleiman (Andor) saranno i produttori esecutivi insieme a Solomon. Kleiman è anche previsto come regista della serie.

The Spot non è la prima collaborazione tra Hulu e A24. Nel 2021, le due società hanno realizzato un film horror intitolato False Positive. Il film raccontava la storia di una coppia sposata, Lucy e Adrian, in cerca di aiuto a causa dei loro problemi di fertilità. Dopo essere rimasta incinta di tre gemelli, Lucy inizia a nutrire sospetti sul suo medico. Il film vedeva come protagonisti Ilana Glazer, Justin Theroux e Pierce Brosnan.

Al momento della pubblicazione di questo articolo non è stata ancora resa nota la data ufficiale di uscita di The Spot. Tuttavia, le riprese dovrebbero iniziare nel 2026.

Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
ALTRE STORIE

