Clayface: il primo riferimento ufficiale a Batman sul set del film!

Le foto dal set di Clayface hanno mostrato alcuni intriganti Easter Egg del DCU, che si tratti dei Flying Graysons o del Principe Clown del Crimine di Gotham City. È stato rivelato molto poco su Clayface, incluso se sia ambientato ai giorni nostri o forse anche molto prima che Batman proteggesse la sua casa. Sebbene quest’ultima foto dal set non offra alcun chiarimento, presenta il nostro primo accenno alla famiglia Wayne nel DCU.

Come potete vedere qui, è stato avvistato il “Wayne Community Center“, il che suggerisce che questa versione del Crociato Incappucciato – o almeno sua madre e suo padre – abbia un interesse personale nell’aiutare la classe operaia di Gotham. È possibile che questo sia anche un accenno alla serie Batman di Chip Zdarsky, in cui Bruce ha recuperato la sua fortuna perduta e ha deciso di investirla direttamente nei cittadini di Gotham.

Batman farà un cameo in Clayface? Questa è la speranza, soprattutto dopo essere stato avvistato in un flashback di Creature Commandos che esplorava la storia delle origini del Dottor Phosphorus. Tuttavia, James Gunn deve assolutamente sbrigarsi a ingaggiare Bruce, se questo è davvero il piano.

“Non ci sono davvero nuovi aggiornamenti”, ha detto Gunn a proposito di The Brave and the Bold all’inizio di quest’estate. “Voglio dire, stiamo lavorando a una sceneggiatura. Abbiamo uno sceneggiatore che ci sta lavorando alacremente. Sono molto coinvolto, quindi, sapete, vedremo cosa succederà. Vorrei avere altre notizie per voi, ma non le ho.”

Incalzato sulla possibilità che il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson si unisca al DCU, ha detto: “Sarebbe una considerazione. Dovremmo pensarci. Dovremmo pensarci. Non è che non ne abbiamo mai discusso. Non direi mai zero [probabilità], perché non si sa mai. Ma non è probabile. Non è affatto probabile.”

I commenti del regista di The Batman Part II, Matt Reeves, hanno poi confermato che non è questo il piano per Robert Pattinson.

“Personalmente, Batman è il mio problema più grande in tutta la DC in questo momento”, ha detto in precedenza il regista di Superman. “E non è così: non sto scrivendo Batman, ma sto lavorando con lo sceneggiatore di Batman e sto cercando di farlo bene, perché è incredibilmente importante per la DC, così come Wonder Woman.” “Quindi, oltre alle cose che sto facendo nei progetti in corso, le nostre due priorità sono finire le sceneggiature di Wonder Woman e Batman.”

Cosa sappiamo di Clayface

Al momento sono stati rivelati pochi dettagli sulla trama, ma abbiamo appreso che Matt Hagen sarà al centro dell’attenzione. Nei fumetti, era il secondo Clayface, un avventuriero che si è trasformato in un mostro dopo aver incontrato una pozza radioattiva di protoplasma. Questo è cambiato in Batman: The Animated Series, dove è stato ritratto come un attore che usava una crema anti-età per sembrare più giovane. Dopo essersi scontrato con il suo creatore, Roland Daggett, Hagen viene immerso in una vasca di quella sostanza e diventa il “classico” Clayface che tutti conoscete dai fumetti.

Stando ad alcuni rumor emersi online, la storia di Clayface sarà incentrata su un attore in ascesa il cui volto è sfigurato da un gangster. Come ultima risorsa, il divo si rivolge a uno scienziato eccentrico per poter ottenere nuovamente il suo fascino. All’inizio l’esperimento ha successo, ma le cose prenderanno presto una piega inaspettata.

Poiché Clayface sarà ambientato nell’universo DC, i fan dovrebbero aspettarsi molti collegamenti con l’universo più ampio, e saremmo molto sorpresi se Batman apparisse o fosse anche solo menzionato. Il produttore Peter Safran ha condiviso alcuni nuovi dettagli sulla sceneggiatura di Flanagan, sottolineando che il film sarà effettivamente un film horror in piena regola, sulla scia di La mosca di David Cronenberg, ma si dice trarrà anche ispirazione dal successo horror di Coralie Fargeat, The Substance.

“Clayface, vedete, è una storia horror hollywoodiana, secondo le nostre fonti, che utilizza l’incarnazione più popolare del cattivo: un attore di film di serie B che si inietta una sostanza per rimanere rilevante, solo per scoprire che può rimodellare il proprio viso e la propria forma, diventando un pezzo di argilla ambulante”, ha dichiarato Safran.

Tom Rhys Harries interpreterà il personaggio principale di Clayface, il film dei DC Studios. Il film vedrà anche la partecipazione di Max Minghella nel ruolo di John, un detective di Gotham City che inizia a nutrire sospetti sulla relazione tra la sua fidanzata Caitlin e Matt Hagen. Naomi Ackie interpreta invece proprio Caitlin Bates, amministratrice delegata di un’azienda biotecnologica che cura Matt dopo che questi è stato sfigurato.

Il film è basato su una storia di Mike Flanagan, attore di La caduta della casa degli Usher (l’ultima bozza è stata firmata da Hossein Amini, sceneggiatore di Drive), con James Watkins, regista di Speak No Evil, alla regia.

Clayface è attualmente previsto per l’arrivo nelle sale l’11 settembre 2026.