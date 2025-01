Hot Milk: MUBI acquisisce i diritti del film di Rebecca Lenkiewicz

MUBI, il distributore globale, servizio di streaming e società di produzione, ha acquisito tutti i diritti di Hot Milk, debutto alla regia dell’acclamata sceneggiatrice Rebecca Lenkiewicz (Anche Io, Ida, Disobedience). Tratto dal romanzo di Deborah Levy, candidato per il Booker Prize nel 2016, Hot Milk sarà presentato in anteprima mondiale al Festival Internazionale del Cinema di Berlino del 2025.

I territori precedentemente annunciati da MUBI comprendono Regno Unito, Irlanda, Italia, America Latina e Turchia. La società ha ora acquisito tutti i diritti anche in Germania, Austria e India.

Scritto e diretto da Rebecca Lenkiewicz e tratto dall’omonimo romanzo di Deborah Levy, il film è interpretato da Emma Mackey (Sex Education, Emily, Barbie), Fiona Shaw (Harry Potter, Killing Eve, The Tree of Life) e Vicky Krieps (Il Filo Nascosto, Il Corsetto dell’Imperatrice, Sull’Isola di Bergman) con la fotografia di Christopher Blauvelt (May December, Emma, First Cow).

La trama del film Hot Milk

Ambientato nel caldo torrido di un’estate spagnola, il film segue Rose (Fiona Shaw) e sua figlia Sofia (Emma Mackey) mentre si recano nella cittadina costiera di Almería per consultare Gómez (Vincent Perez), un enigmatico guaritore che potrebbe avere la chiave per curare la misteriosa malattia di Rose, che l’ha costretta su una sedia a rotelle. Ma nella cittadina baciata dal sole, Sofia, finora intrappolata dalla condizione della madre, inizia a liberarsi delle sue inibizioni, attratta dal fascino magnetico di Ingrid (Vicky Krieps), una viaggiatrice dallo spirito libero.

La crescente libertà di Sofia diventa insopportabile per la controllante madre e mentre il sole rovente continua a battere, il loro rapporto ribolle di rancori repressi e amarezza, minacciando di spezzare i fragili legami che le tengono unite.

La Regista Rebecca Lenkiewicz

Rebecca Lenkiewicz è una scrittrice pluripremiata che, nel 2008, è diventata la prima drammaturga donna vivente ad avere il suo lavoro prodotto sul palco Olivier del Royal National Theatre di Londra. Il film IDA, la cui sceneggiatura è stata scritta insieme a Pawel Pawlikowski, ha vinto sia l’Oscar che il BAFTA nel 2015 come miglior film straniero. Da allora Rebecca ha scritto diverse sceneggiature, tra cui Disobedience, Colette, Servants e Anche Io, nominato ai Bafta e per il quale Rebecca ha vinto il premio Paul Selvin della WGA West. Hot Milk segna il suo debutto alla regia.

Hot Milk è stato sviluppato da Bonnie Productions insieme a Film4 ed è prodotto dalla candidata all’Oscar e vincitrice del BAFTA Christine Langan insieme a Kate Glover e Giorgos Karnavas. I produttori esecutivi sono Farhana Bhula, Ollie Madden e Daniel Battsek per Film4; Richard Mansell; Lee Hazeldene, John Hazeldene; Phil Hunt e Compton Ross per Head Gear Films; Deborah Levy; Ellie Wood; Konstantinos Kontovrakis; Peter Watson e Marie-Gabrielle Stewart per HanWay Films. Tra i capi reparto figurano il direttore della fotografia Christopher Blauvelt, la costumista Sophie O’Neill e lo scenografo Andrey Ponckratov.