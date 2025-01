The Woman in the Yard: trailer del nuovo horror targato Blumhouse!

Da Blumhouse, il marchio globale di maggior successo nel campo dell’horror, arriva un nuovo terrificante film originale interpretato dalla candidata ai BAFTA e ai SAG Danielle Deadwyler, protagonista di Till – Il coraggio di una madre, The Harder They Fall e della serie limitata nominata agli Emmy Station Eleven. The Woman in the Yard è diretto da Jaume Collet-Serra (Black Adam, Jungle Cruise), che ha recentemente diretto la Deadwyler nel thriller d’azione Carry-On, di prossima uscita. Il film è scritto dallo sceneggiatore esordiente Sam Stefanak.

Il film è prodotto da Jason Blum, produttore di Five Nights at Freddy’s, M3GAN e Black Phone, insieme all’acclamata regista candidata agli Emmy Stephanie Allain (L’esorcista: il credente, Hustle & Flow – Il colore della musica), ed è prodotto esecutivamente dalla star Danielle Deadwyler, dal regista Jaume Collet-Serra, da Gabrielle Ebron, Scott Greenberg e James Moran. The Woman in the Yard della Blumhouse sarà distribuito dalla Universal Pictures.