Avengers: Doomsday, svelata la descrizione, ci saranno quattro anticipazioni diverse

Se sia prevista un’uscita online rimane un mistero, ma con l’arrivo di Avatar: Fuoco e Cenere nei cinema questa settimana, siamo a pochi giorni da una prima occhiata ad Avengers: Doomsday.

The Hollywood Reporter ha confermato che quattro anticipazioni saranno pubblicate nell’arco di quattro settimane, e l’idea è quella di incoraggiare i fan dell’MCU a guardare più volte il terzo capitolo di Avatar di James Cameron. Questo sembra implicare che questi teaser saranno esclusive per i cinema, anche se la Disney chiaramente non si preoccupa degli inevitabili bootleg che inonderanno i social media entro il fine settimana.

È una tattica di marketing che apparentemente ha funzionato per The Odyssey, comunque, e ora abbiamo dettagli su cosa aspettarci dai quattro trailer di Avengers: Doomsday.

Scooper @MyTimeToShineH ha rivelato che ognuno di essi sarà raccontato dal punto di vista di un personaggio, e in seguito ha scritto su X che il primo ruoterà attorno al Dottor Destino di Robert Downey Jr.

L’affidabile leaker di trailer e runtime @Cryptic4KQual ha poi replicato affermando di essersi sbagliato, spingendo l’insider a condividere non solo la descrizione del trailer, ma anche i dettagli sui personaggi attorno ai quali ruoteranno:

Oh, interessante, quindi hanno invertito l’ordine. Destino doveva uscire per primo. Ok, non c’era motivo per cui dovessi nasconderlo, altrimenti la gente avrebbe pensato che stessi mentendo.

I quattro “trailer” non sono veri trailer, sono quattro brevi scene, ognuna incentrata su un personaggio diverso. Quello con Steve originariamente doveva essere il terzo, ma ora sembra che sarà il primo. Mostra Steve che torna a casa in bicicletta. Ha un bambino. C’è uno slogan che recita “Steve Rogers tornerà in Avengers: Doomsday”, seguito da “Dicembre 2026” e poi un conto alla rovescia.

Dato che hanno cambiato l’ordine, PRESUMO che Thor sarà il secondo.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).