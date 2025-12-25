Netflix anticipa un gennaio 2026 esplosivo con un video visionario che unisce Bridgerton, ATLA e molto altro

Netflix ha iniziato a scaldare i motori per il 2026, anticipando un gennaio particolarmente ricco con un nuovo video promozionale dal taglio surreale e “mind-bending”. Il colosso dello streaming, che ha di fatto inaugurato l’era moderna delle serie on demand, resta uno dei principali protagonisti nella competizione per l’attenzione degli abbonati, anche mentre si prepara a salutare una delle sue saghe più iconiche come Stranger Things.

Condiviso su X, il video mostra una giovane donna che sale su un autobus e vede la propria realtà progressivamente invasa dalle immagini delle grandi serie Netflix. Tra le produzioni citate spiccano Bridgerton, la versione live-action di Avatar: The Last Airbender e One Piece, simboli di un catalogo che continua a puntare su IP forti e riconoscibili.

Il tono del video vira poi verso il metafisico quando la protagonista incontra una cartomante interpretata da Teyana Taylor, che sembra guidarla — e metaforicamente guidare lo spettatore — attraverso le molteplici realtà narrative dell’universo Netflix. Un espediente visivo che suggerisce come le storie della piattaforma siano ormai parte integrante dell’immaginario collettivo.

Il messaggio è chiaro: il gennaio 2026 sarà un momento chiave per Netflix, con il ritorno di alcune delle sue serie più popolari degli ultimi anni. In un panorama sempre più affollato, lo streamer punta su continuità, riconoscibilità e spettacolarità, ribadendo il proprio ruolo centrale nello streaming globale.