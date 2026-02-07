Yellowjackets: Nia Sondaya promossa regular nella stagione 4 prima del finale di serie

In vista dell’ultima stagione, Yellowjackets annuncia un importante cambiamento nel cast. Secondo quanto riportato da Deadline, Nia Sondaya, interprete di Akilah, è stata promossa a series regular per la stagione 4, che segnerà la conclusione definitiva della serie.

La notizia arriva in un momento cruciale, dopo il finale della terza stagione che aveva lasciato numerosi interrogativi aperti sul destino del personaggio, apparentemente scomparso dopo il confronto con Lottie. La promozione di Sondaya sembra ora confermare che Akilah avrà un ruolo centrale negli ultimi episodi.

Akilah è viva? La stagione 4 darà risposte

La stagione 3 si era chiusa con una serie di eventi traumatici e morti eccellenti, tra cui Lottie e Van, uccise rispettivamente da Callie e Melissa, mentre Shauna ritrovava una nuova determinazione dopo gravi perdite personali. Nella linea temporale del passato, Mari veniva cacciata e uccisa, mentre Natalie raggiungeva la scogliera con il telefono satellitare, ascoltando una voce misteriosa risponderle.

In questo contesto, l’assenza di Akilah aveva alimentato forti speculazioni tra i fan. La sua promozione a regular suggerisce che la stagione finale chiarirà cosa le è realmente accaduto, integrando il personaggio in modo più strutturale nel racconto conclusivo.

Un personaggio chiave, un percorso complesso

Akilah è presente in Yellowjackets fin dalla prima stagione, anche se non sempre con lo stesso volto. Il personaggio era stato inizialmente interpretato da Keeya King, che ha poi lasciato la serie ed è stata sostituita da Sondaya a partire dalle stagioni successive.

Dopo Yellowjackets, King ha recitato in Diggstown e nello spin-off Gen V, mentre Sondaya, prima di entrare nel cast, aveva già lavorato in serie come Van Helsing, Bel-Air, Truth Be Told e FBI.

Un ensemble imponente verso la conclusione

Yellowjackets vanta uno dei cast corali più ampi della TV recente, che include Melanie Lynskey, Christina Ricci, Ella Purnell, Tawny Cypress, Sophie Thatcher e Lauren Ambrose, oltre a numerosi guest star come Elijah Wood, Joel McHale e Hilary Swank.

Creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson, con Jonathan Lisco come co-showrunner, la serie ha raggiunto il picco di ascolti con la stagione 3, diventata la più vista di sempre. Questo successo ha portato al rinnovo per una quarta e ultima stagione, prevista per il 2026.

Con la promozione di Nia Sondaya, Yellowjackets si prepara a chiudere il cerchio, promettendo finalmente risposte sul destino di Akilah e sugli ultimi segreti rimasti sepolti nella foresta.