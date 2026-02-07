HomeSerie TvNews

Scarpetta: Prime Video svela il teaser della nuova serie crime con Nicole Kidman

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Cortesia di Prime Video

Prime Video ha pubblicato il primo teaser trailer di Scarpetta, nuova serie crime thriller guidata da Nicole Kidman e ispirata ai celebri romanzi di Patricia Cornwell, bestseller internazionali del genere investigativo-forense.

La serie è stata sviluppata e scritta per il piccolo schermo da Liz Sarnoff, già autrice di titoli come Barry, The Leftovers e Lost, e promette un racconto stratificato che intreccia mistero, psicologia e indagine scientifica.

Una storia su due linee temporali

Scarpetta si muove su due piani temporali distinti: dagli anni ’90, quando Kay Scarpetta muove i primi passi come Chief Medical Examiner, fino al presente, momento in cui la protagonista fa ritorno nella sua città natale per riprendere la carriera e indagare su un omicidio particolarmente brutale.

Il passato e il presente si riflettono l’uno nell’altro, riportando a galla segreti irrisolti e un caso chiave di 28 anni prima che rischia di distruggere definitivamente la reputazione e la stabilità emotiva della protagonista. A complicare ulteriormente il quadro c’è il rapporto conflittuale con la sorella Dorothy, interpretata da Jamie Lee Curtis.

Un cast corale e produzioni di alto profilo

Accanto a Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis, il cast include Bobby Cannavale, Simon Baker, Ariana DeBose, Rosy McEwen, Jake Cannavale e Hunter Parrish.

La serie è prodotta da Amazon MGM Studios e Blumhouse Television, una combinazione che rafforza le aspettative su un thriller teso e visivamente curato.

Kay Scarpetta, una protagonista iconica

Descritta come una professionista implacabile e dotata di uno sguardo inquietante sulla verità, Kay Scarpetta è determinata a dare voce alle vittime, smascherare un serial killer e dimostrare che il caso che ha segnato la sua carriera non sarà anche quello che la distruggerà. La serie esplora non solo il crimine, ma anche le conseguenze psicologiche dell’ossessione per la giustizia, sia sugli investigatori che sui colpevoli.

Data di uscita

Scarpetta debutterà in streaming su Prime Video l’11 marzo, candidandosi a diventare uno dei nuovi punti di riferimento del crime seriale contempora

Articolo precedente
Marshals: il primo sequel di Yellowstone guarda già alla stagione 2 prima del debutto
Articolo successivo
A Knight of the Seven Kingdoms: il colpo di scena dell’episodio 4 spiegato dal creatore
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved