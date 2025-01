Netflix ha cancellato il maggior numero di show di qualsiasi rete nel 2024

Netflix ha guidato la classifica delle cancellazioni per il 2024, mettendo fine a un numero maggiore di serie rispetto a qualsiasi altra rete o piattaforma di streaming. Complessivamente, Netflix ha dato l’addio a 22 serie nel 2024, un mix di cancellazioni definitive e conclusioni programmate. Ciò ha riaffermato la sua reputazione di alto turnover nella programmazione originale, dopo il clamore suscitato dall’apparentemente improvvisa cancellazione di serie amate come KAOS.

Secondo un nuovo studio di Watch In America, quest’anno il gigante dello streaming ha cancellato 16 serie in lingua inglese, mentre ad altre sei sono state concesse stagioni finali per concludere le loro storie. Ecco l’elenco completo delle serie Netflix cancellate nel 2024:

Arcane

Avatar (Renewed for 2 seasons, ending after third season)

Blood of Zeus (Renewed for third and final season)

Bad Dinosaurs

Barbarians

Break Point

The Brothers Sun

Buying Beverly Hills

Buying London

Dead Boy Detectives

Everything Now

Girls5eva

Kaos

My Dad the Bounty Hunter

Obliterated

Outer Banks (Renewed for fifth and final season)

Ratched

Scott Pilgrim Takes Off

That ’90s Show

Unstable

The Witcher (Renewed for fifth and final season)

Cosa significano le cancellazioni di Netflix nel 2024

Sebbene Netflix sia spesso criticata per aver “cancellato tutto”, la realtà è più sfumata. Alcuni show etichettati come “cancellati” nel 2024 erano sempre stati pensati per avere archi narrativi finiti. Arcane, per esempio, si è concluso naturalmente dopo la seconda stagione, come deciso dai suoi creatori. L’imminente conclusione del live-action Avatar dopo tre stagioni rispecchia la struttura della serie animata originale, che comprendeva tre libri per raccontare la storia completa di Aang. Anche Outer Banks, che si conclude dopo la quinta stagione, è sempre stata concepita come un viaggio di cinque stagioni.

Questi finali programmati differiscono nettamente da show come Kaos e Scott Pilgrim Takes Off, che non hanno superato la prima stagione. Tuttavia, un altro studio che ha analizzato i tassi di cancellazione di varie piattaforme tra il 2020 e la metà del 2023, ha rivelato che Max ha avuto il tasso più alto di cancellazioni di spettacoli, eliminando il 26,9% dei suoi spettacoli rispetto al 10,2% di Netflix (via Variety). L’immensa libreria di contenuti originali di Netflix fa sì che le sue cancellazioni attirino la massima attenzione. Piattaforme come Peacock, che producono un numero inferiore di spettacoli, non affrontano lo stesso livello di controllo, nonostante le percentuali simili di tagli.

L’impareggiabile scala di produzione di Netflix consente un’ampia gamma di contenuti, ma garantisce anche un maggior numero di cancellazioni, pianificate o meno. Mentre alcuni finali onorano le visioni dei creatori, altri lasciano gli abbonati desiderosi di saperne di più, cementando il ruolo di Netflix nello Zeitgeist culturale come creatore prolifico e curatore spietato di programmi originali.