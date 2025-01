The Rookie 7, lo showrunner spiega la partenza di un personaggio importante

Dopo una pausa di sei mesi, la stagione 7 di The Rookie torna sulla ABC martedì 7 gennaio con un importante cambiamento. Tru Valentino ha annunciato che non tornerà nei panni dell’agente Aaron Thorsen per i prossimi episodi, nonostante abbia avuto un ruolo importante nella serie fin dalla quarta stagione. La notizia ha deluso i fan, vista la facilità con cui si è inserito nella dinamica di gruppo prestabilita di Mid-Wilshire.

Parlando con ScreenRant, è stato chiesto allo showrunner Alexi Hawley se Aaron potrebbe tornare nel procedurale prima o poi. Ha risposto con ottimismo, affermando che l’uscita di scena non era affatto dovuta alla mancanza di capacità dell’attore. Anche se Hawley vorrebbe riavere Valentino in qualche veste, ha ritenuto che la stagione 7 di The Rookie avesse bisogno di una svolta a causa della sua attuale traiettoria creativa. Guardate la sua dichiarazione completa qui sotto:

ScreenRant: Sappiamo che Aaron non sarà presente nei prossimi episodi. C’è qualche possibilità che possa tornare nella serie in futuro?

Alexi Hawley: Certo. Tru [Valentino] è un grande attore ed è stato una parte importante del nostro show per diverse stagioni, quindi ci piacerebbe riaverlo in qualche modo. Alla fine ci è sembrato che, dal punto di vista creativo, per la direzione che stava prendendo la serie, avessimo bisogno di cambiare un po’. Ma è ancora molto vivo nel nostro universo.

Cosa significano le dichiarazioni di Hawley per il futuro di Aaron in The Rookie

Anche se non sarà a breve, finché Aaron esisterà ancora nell’universo di The Rookie, potrà facilmente tornare a far parte della trama. Lo show ha già colto l’opportunità di incorporare personaggi di The Rookie: Feds dopo la cancellazione dello spinoff. I telespettatori dovranno aspettare l’inizio della stagione 7 per scoprire dove si trova Aaron, ma finché il personaggio resterà in vita e Valentino sarà disponibile a tornare, è probabile che in futuro si incroci con la squadra di Mid-Wilshire.

L’assenza di Valentino si farà sentire in The Rookie stagione 7

Poiché Aaron è stato introdotto per la prima volta all’indomani della morte di Jackson, è stato difficile accettare un altro personaggio principale nell’ovile. Tuttavia, la sua personalità compassionevole e la sua natura comica sono diventate esattamente ciò di cui The Rookie aveva bisogno dopo la grave tragedia. Aaron ha instaurato legami genuini con tutti i membri del dipartimento, facendo anche un parallelo con Lucy, riuscendo a vedere oltre la facciata di durezza che Tim mostra.

Indipendentemente dall’interlocutore, Aaron era abbastanza versatile da essere sia un confidente che una presenza leggera, a seconda della situazione. La sua amicizia con Celina è diventata un punto focale delle storie di entrambi i personaggi e, nonostante abbiano affrontato molti ostacoli, il loro legame è rimasto profondamente significativo. Indipendentemente da come lo show deciderà di affrontarla, l’assenza di Aaron si farà sicuramente sentire nella stagione 7 di The Rookie.