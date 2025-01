I Marvel Studios starebbero sviluppando una serie TV su Ghost Rider [RUMOR]

I fan della Marvel sono molto eccitati all’idea di vedere Ghost Rider tornare sui nostri schermi in un nuovo film dopo quelli con protagonista Nicolas Cage, ma sembra che lo Spirito della Vendetta potrebbe invece tornare in televisione. Secondo lo scooper @MyTimeToShineH, il piano attuale prevede infatti che Ghost Rider diventi una serie TV Disney+. Non possiamo immaginare che uno show del genere sia economico da produrre, visti gli effetti speciali coinvolti, ma potrebbe comunque essere una scommessa più sicura di un altro film sul personaggio.

Da lì, è facile immaginare che l’antieroe faccia parte del film Midnight Sons, di cui si parla da tempo. Come noto, i Marvel Studios detengono i diritti del personaggio di Ghost Rider per anni e hanno permesso alla Marvel Television di utilizzare la versione di Robbie Reyes in Agents of S.H.I.E.L.D. per un breve periodo. Si è poi parlato di una serie televisiva spin-off, che però è fallita quando Kevin Feige ha assunto il pieno controllo della produzione della Marvel e la casa di produzione guidata da Jeph Loeb è stata accantonata dalla Disney.

Powered by

Da allora si è diffusa la voce che Johnny sia effettivamente in procinto di fare il suo debutto nel MCU, con recenti voci che indicano addirittura un suo ruolo al fianco di Mefisto in Spider-Man 4. Si dice inoltre che lo stesso Nicolas Cage sia un punto fermo per riprendere il ruolo nei prossimi film degli Avengers, dopo aver mancato un ritorno in Deadpool & Wolverine la scorsa estate. C’è dunque ancora molta confusione intorno al personaggio e dove potrebbe fare la sua comparsa nel MCU. Al momento, la notizia di una serie TV a lui dedicata è nulla più che un rumor e come tale va preso fino ad una conferma (o smentita) ufficiale.

Chi è Ghost Rider?

Il “mantello” di Ghost Rider è stato tenuto da diversi personaggi, anche se Johnny Blaze rimane il più iconico. Con il suo debutto avvenuto nel 1972, egli è un motociclista acrobatico che, grazie a un patto con il diavolo, si trasforma in Ghost Rider quando si trova in presenza del male. Come sicuramente saprete, la sua testa diventa un teschio fiammeggiante e brandisce una catena intrisa di poteri mistici, punendo i malvagi e guidando una moto fiammeggiante. Il personaggio si ispira molto ai generi dell’horror soprannaturale e dei supereroi, con Danny Ketch e Robbie Reyes tra coloro che in seguito erediteranno la maledizione da Johnny.