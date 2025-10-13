Tron: Ares, shock al botteghino USA, male il sequel Disney

Tron: Ares delude al botteghino con un weekend di debutto ben al di sotto delle aspettative. Ares, uscito il 10 ottobre, è il terzo film di Tron, dopo il cult classico originale del 1982 e il suo sequel del 2010 Legacy. Il cast include Jared Leto, Greta Lee, Gillian Anderson, Evan Peters, Jodie Turner-Smith e la star Jeff Bridges, che torna sul grande schermo.

Secondo Deadline, sabato mattina Tron: Ares dovrebbe chiudere il suo weekend di apertura con un totale di 33,5 milioni di dollari nei primi tre giorni di programmazione negli Stati Uniti. Questo risultato è significativamente inferiore alle previsioni iniziali del film, che erano di 45-50 milioni di dollari, e vede Ares non riuscire a battere il record della serie, scendendo al di sotto dei 44 milioni di dollari di Tron: Legacy.

Queste previsioni collocano il film addirittura al di sotto dei 39 milioni di dollari incassati al debutto dal film sui supereroi del 2022 con Jared Leto, Morbius, che ha incassato 167,5 milioni di dollari a fronte di un budget dichiarato di circa 83 milioni di dollari.

Il nuovo film di fantascienza, diretto da Joachim Rønning, non ha mai avuto la garanzia del successo, considerando che è il sequel di due titoli cult che non hanno mai avuto un grande successo al botteghino. Tuttavia, entrambi i precedenti capitoli hanno avuto un discreto successo al botteghino e l’uscita di Tron: Ares potrebbe non raggiungere lo stesso livello.

Anche se in seguito sarà sostenuto dai ricavi del VOD e dello streaming, il budget dichiarato di Tron: Ares, pari a 180 milioni di dollari, potrebbe portare il suo punto di pareggio stimato fino a 450 milioni di dollari. Considerando il fatto che Legacy ha incassato solo 400 milioni di dollari (non adeguati all’inflazione), Ares dovrà recuperare molto terreno se spera di raggiungere quel traguardo.

Sebbene il punto di pareggio esatto di Tron: Ares sia sconosciuto, i film di grande successo spesso devono recuperare due volte e mezzo il loro budget di produzione.

È improbabile che il film con Jared Leto riesca a guadagnare 450 milioni di dollari entro la fine della sua programmazione nelle sale. Tron: Ares ha ricevuto recensioni mediocri, ottenendo un punteggio di appena il 56% su Rotten Tomatoes, quindi dovrebbe entusiasmare il pubblico in un modo che non è riuscito a fare con la critica.

Tuttavia, queste proiezioni sono comunque sufficienti per Tron: Ares per conquistare il primo posto nella classifica nazionale del fine settimana. Ha superato di gran lunga la nuova commedia drammatica di Channing Tatum, Roofman, che dovrebbe incassare un totale di 8 milioni di dollari in tre giorni.

Roofman ha comunque ancora un vantaggio. Il titolo della Paramount e della Miramax non è destinato a diventare un grande successo al botteghino. Con un budget stimato tra i 17 e i 19 milioni di dollari, il suo successo non dipende dal raggiungimento di cifre da record.

Sebbene Roofman stia debuttando al di sotto dei 14,9 milioni di dollari incassati dal film di Tatum Dog, anch’esso di piccola scala, se dovesse seguire una traiettoria simile, dovrebbe incassare comodamente circa 45 milioni di dollari entro la fine della sua programmazione, il che dovrebbe consentirgli di raggiungere il pareggio sia nelle sale che una volta arrivato in VOD. Il destino di Tron: Ares è molto più incerto.

I 5 film più visti al botteghino nazionale questo fine settimana

Sebbene i titoli in uscita Tron: Ares e Roofman abbiano conquistato i primi due posti nella Top 5 nazionale durante il fine settimana, il thriller d’azione di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio One Battle After Another sta ancora dando battaglia, conquistando il terzo posto con un incasso di 6,8 milioni di dollari in tre giorni, con un calo minimo del 38%.

Di seguito, la classifica completa della Top 5 nazionale del fine settimana:

# Titoli 3 giorni Cumulative (USA) 1 Tron: Ares $33.5 million $33.5 million (weekend 1) 2 Roofman $8 million $8 million (weekend 1) 3 One Battle After Another $6.8 million $56.3 million (weekend 3) 4 Gabby’s Dollhouse: The Movie $3.3 million $26.4 million (weekend 3) 5 Soul on Fire $3 million $3 million (weekend 1)

Nel frattempo, il titolo al quarto posto dello scorso fine settimana rimane invariato. Il film per famiglie Gabby’s Dollhouse ha mantenuto una posizione solida, registrando un calo di appena il 37% durante il suo terzo fine settimana. Anche The Conjuring: Last Rites ha mantenuto una posizione solida, registrando un calo minimo del 26% con 2,9 milioni di dollari. L’interesse per il film horror di grande successo è probabilmente alimentato dall’imminente festa di Halloween.

Tuttavia, The Conjuring è sceso dal quinto al sesto posto, superato dall’ispirante film di William H. Macy Soul on Fire.

Mentre tre nuovi titoli sono entrati in classifica, il film al primo posto dello scorso fine settimana, Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, non è più nelle sale, quindi solo due film sono usciti dalla Top 5.

Il titolo che si unisce a The Conjuring nella sua uscita di scena è il film di Dwayne Johnson The Smashing Machine. Il film biografico su Mark Kerr è precipitato dal terzo all’ottavo posto con un calo sbalorditivo del 70%. Si tratta di un colpo devastante dopo che il film ha debuttato con il peggior weekend della storia per un film con Johnson nel ruolo principale.

Mentre i titoli rimasti in programmazione hanno mostrato una forte tenuta, le nuove uscite di ottobre stanno faticando ad affermarsi. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare il prossimo fine settimana.

Sebbene un film di fantascienza di punta possa avere la forza di rimanere in cima alla classifica per più weekend consecutivi, Tron: Ares sembra destinato a cedere il posto a Black Phone 2 della Blumhouse, sequel del successo del 2021 con Ethan Hawke.