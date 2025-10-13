Bridgerton 4: il teaser svela la nuova storia d’amore di Benedict, in arrivo su Netflix nel 2026

Netflix ha rilasciato oggi il teaser trailer ufficiale della quarta stagione di Bridgerton, l’acclamata serie targata Shondaland che tornerà nel 2026 con un nuovo capitolo di passioni e intrighi nell’alta società londinese. La prima parte (episodi 1-4) debutterà il 29 gennaio, mentre la seconda parte (episodi 5-8) sarà disponibile dal 26 febbraio, solo su Netflix.

La trama di Bridgerton 4: la stagione di Benedict

Protagonista di questa nuova stagione è Benedict Bridgerton (Luke Thompson), il bohémien secondogenito della famiglia, ancora restio a seguire le regole e i doveri della società. Pressato dalla madre, la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), perché si sistemi, Benedict partecipa a un ballo in maschera dove resta folgorato da una misteriosa Dama d’Argento, una donna dal volto coperto che sembra provenire da un altro mondo.

Con l’aiuto, seppur riluttante, della sorella Eloise (Claudia Jessie), Benedict si mette sulle tracce della sconosciuta, ignaro che dietro quella maschera si nasconda Sophie Baek (Yerin Ha), una brillante cameriera al servizio della severa Lady Araminta Gun (Katie Leung).

Quando il destino li porta nuovamente a incontrarsi, Benedict è diviso tra il fascino dell’irraggiungibile Dama d’Argento e la realtà dei sentimenti per la giovane Sophie. Ma potrà davvero l’amore superare le barriere imposte dalla classe sociale e dalle convenzioni dell’epoca?

Amori e legami nella famiglia Bridgerton

Sul percorso di Benedict si riflettono anche i destini dei suoi fratelli: Francesca (Hannah Dodd) vive il suo matrimonio con John Stirling (Victor Alli), mentre Colin (Luke Newton) e Penelope (Nicola Coughlan) affrontano nuove sfide ora che l’identità di cronista di Lady Whistledown è stata svelata al mondo.

Cast e produzione della quarta stagione

La quarta stagione di Bridgerton è composta da otto episodi girati a Londra, con Jess Brownell nel ruolo di showrunner e produttore esecutivo insieme a Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen.

Il cast principale include Luke Thompson, Yerin Ha, Jonathan Bailey, Victor Alli, Adjoa Andoh, Julie Andrews, Nicola Coughlan, Hannah Dodd, Ruth Gemmell, Claudia Jessie, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Polly Walker, e molti altri. Tra le new entry spiccano Isabella Wei, Michelle Mao e Katie Leung.

Un fenomeno globale che continua a crescere

Dal suo debutto nel 2020, Bridgerton ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, diventando una delle serie più popolari di Netflix e un fenomeno culturale che ha ridefinito il genere romance. Con lo spin-off di successo La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, il franchise ha consolidato il suo ruolo di simbolo di eleganza, inclusività e passione.

Oggi “Bridgerton” non è solo una serie, ma un vero brand di lifestyle: tra eventi immersivi come The Queen’s Ball: A Bridgerton Experience, collezioni di moda, arredamento e prodotti ispirati alla serie, l’universo creato da Shonda Rhimes continua a far sognare e a dettare tendenze.

Con la stagione 4, l’amore proibito di Benedict e Sophie promette di riscrivere ancora una volta le regole del cuore e di far rivivere la magia dell’alta società londinese con lo stile inconfondibile di Bridgerton.