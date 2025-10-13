Il film Gambit vietato ai minori, era così folle che “la Disney non lo farebbe mai”, rivelati i dettagli della trama da Channing Tatum

Se il film Gambit, poi cancellato, fosse stato realizzato dalla Fox, sarebbe stato uno dei film Marvel più maturi di tutti i tempi. Deadpool & Wolverine nel 2024 ha portato Channing Tatum nella timeline del Marvel Cinematic Universe, dopo che la sua iniziale scelta per il ruolo dell’iconico eroe degli X-Men non si era concretizzata durante l’era Fox-Marvel.

In una nuova intervista con Variety, Tatum ha parlato del progetto Gambit, che è stato cancellato e bloccato in fase di sviluppo prima che la Disney acquisisse la Fox. Alla domanda diretta se il film potesse essere sviluppato nuovamente sotto l’egida della MCU, Tatum ha dichiarato: “Senti… se avessimo realizzato la nostra versione per la Fox, quella sceneggiatura non sarebbe mai stata realizzata, mai. Era una commedia romantica vietata ai minori”.

Ha spiegato in dettaglio la classificazione: “Quando dico vietato ai minori, intendo dire che siamo andati fino in fondo. Abbiamo reso Gambit il tipo di personaggio che poteva esistere solo in un film di Deadpool”. Il film avrebbe anche avuto “mutanti che facevano sesso! Era selvaggio, al 100%”.

Secondo Tatum, “è qualcosa che la Marvel e la Disney non farebbero mai”. Ha sottolineato che “non si sa sempre cosa sarà la Disney, ma si sa sicuramente cosa non sarà. Non sarà horror. Non sarà sesso. Ma penso che la Marvel abbia bisogno di quel tipo di diversità di tono, qualcosa che bilanci l’altro lato”.

A parte il film Gambit, che è stato cancellato, la star di Roofman ha detto: “Gambit è una grande opportunità per questo. Si possono fare tante cose con lui, e sta lentamente entrando nella psiche della Marvel”. Anche se non ci sono progetti da solista in cantiere, è fiducioso per il futuro: “È affascinante, e penso che un giorno se ne renderanno conto”.

Dopo la sua apparizione nella Fase 5, la Marvel Studios riporterà Remy LeBeau in uno dei suoi prossimi film MCU: la star 45enne apparirà in Avengers: Doomsday nel 2026. Reciterà al fianco di altre star di X-Men, tra cui Sir Patrick Stewart e Sir Ian McKellen.

Diretto dai fratelli Russo, il cast di Avengers: Doomsday ha terminato le riprese principali il 19 settembre 2025. La sesta fase vedrà il ritorno di Robert Downey Jr. nell’MCU, che interpreterà Victor von Doom della Marvel, alias Doctor Doom.

Al momento non è dato sapere se Tatum tornerà nel cast di Avengers: Secret Wars, poiché la produzione del finale della saga Multiverse non è ancora iniziata. Con i personaggi degli X-Men destinati a ricoprire un ruolo fondamentale nella Fase 7, un film su Gambit potrebbe trovare spazio in futuro.