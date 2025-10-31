Warner Bros: nuovo report sulla vendita affronta la questione dello status lavorativo di James Gunn e di altri dirigenti dello studio

Poiché la Warner Bros. è ufficialmente in vendita, sono sorte molte domande su cosa accadrà alle varie divisioni dello studio, a seconda di chi le acquisirà alla fine. Con diversi candidati interessati all’acquisizione dell’iconico studio, stanno emergendo ulteriori dettagli su come sarebbe una particolare fusione, se dovesse avvenire.

In un nuovo reportage di Bloomberg, l’agenzia ha rivelato nuovi dettagli su come sarebbe una fusione tra Warner Bros. e Paramount, qualora quest’ultima riuscisse ad acquisire la prima. Secondo alcune fonti, David Ellison della Paramount vorrebbe mantenere i team creativi degli studi “consolidando al contempo alcune attività di marketing e distribuzione, secondo persone che hanno familiarità con i suoi piani”.

Ciò significherebbe che la DC Studios, guidata da James Gunn e Peter Safran, rimarrebbe intatta, insieme a Pam Abdy e Michael De Luca della Warner Bros. Pictures. Nel caso di De Luca e Abdy, i due hanno rinnovato i loro contratti, come annunciato da David Zaslav mercoledì 8 ottobre 2025.

David Zaslav da una nota interna (tramite Variety):

Quando sono arrivato allo studio, i miei obiettivi principali erano riportare questa storica azienda alle sue radici teatrali, rinnovare il ruolo di lunga data della Warner Bros. come casa dei migliori narratori del mondo e ristabilire la posizione di questo iconico studio come leader del settore in termini di qualità e successo al botteghino. Portare Mike e Pam a guidare questo team è stato un passo importante per raggiungere questi obiettivi, e sono lieto di annunciarvi che abbiamo rinnovato il loro contratto per consentire loro di continuare l’eccellente lavoro che loro e questo team svolgeranno nei prossimi anni, portando i migliori film nei cinema di tutto il mondo”.

Bloomberg osserva che al momento non è stata presa alcuna decisione in merito alla possibilità che la Paramount “ceda gli immobili di entrambe le società, compresi due dei più famosi studi cinematografici di Hollywood.” La Warner Bros. non ha ancora commentato la notizia.

Il capitolo 1 dell’universo DC: “Gods and Monsters” ha iniziato a ripristinare il marchio DC, compreso il successo del film Superman, che è diventato il film di supereroi con il maggior incasso del 2025. Anche la Warner Bros. ha avuto un anno forte al botteghino con grandi successi come A Minecraft Movie, Sinners e Weapons.

Se la fusione dovesse andare in porto, Ellison fonderebbe HBO Max con Paramount+, poiché secondo quanto riferito la considera una strategia preziosa per consentire al pubblico di consumare più film e programmi TV di vari creatori. Paramount ha, a questo punto, fatto tre offerte non richieste nell’ultimo mese, ma tutte sono state rifiutate.

L’idea di una fusione tra Warner Bros. e Paramount ha già suscitato molte critiche, anche da parte della senatrice statunitense Elizabeth Warren. La politica del Massachusetts ha definito la potenziale fusione una “trappola” in una dichiarazione rilasciata il 22 ottobre 2025.

Warner Bros. Discovery è attualmente impegnata nella scissione tra WB e Discovery, che dovrebbe essere completata entro aprile 2026.