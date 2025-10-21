La Warner Bros. Discovery è ufficialmente in vendita

A seguito di precedenti fusioni e ristrutturazioni, Warner Bros. Discovery è ora ufficialmente in vendita. Negli ultimi mesi sono apparse diverse notizie relative all’acquisizione del colosso hollywoodiano, tra cui una riguardante un’offerta rifiutata da Paramount.

“Continuiamo a compiere passi importanti per posizionare la nostra attività in modo da avere successo nell’odierno panorama mediatico in continua evoluzione, portando avanti le nostre iniziative strategiche, riportando i nostri studi alla leadership del settore e espandendo HBO Max a livello globale. Abbiamo compiuto il passo coraggioso di prepararci a separare la Società in due aziende mediatiche distinte e leader, Warner Bros. e Discovery Global, perché eravamo fermamente convinti che questa fosse la strada migliore da seguire”.

David Zaslav ha sottolineato che “non sorprende che il valore significativo del portafoglio [della Warner Bros.] stia ricevendo un crescente riconoscimento da parte degli altri operatori del mercato”. Il capo dello studio ha confermato che “dopo aver ricevuto manifestazioni di interesse da più parti, [essi] hanno avviato una revisione completa delle alternative strategiche per identificare la strada migliore da seguire per sbloccare il pieno valore delle [loro] attività”.

Samuel A. Di Piazza Jr., che ricopre la carica di presidente del consiglio di amministrazione di WBD, ha ulteriormente spiegato: “La nostra decisione di avviare questa revisione sottolinea l’impegno del consiglio di amministrazione a considerare tutte le opportunità per determinare il miglior valore per i nostri azionisti”. Ciò avviene solo pochi mesi dopo l’annuncio, il 9 giugno 2025, della scissione di Warner Bros. e Discovery in due entità separate.

Di Piazza ha commentato come continuino a sostenere questa decisione, affermando: “Continuiamo a credere che la nostra separazione pianificata per creare due società mediatiche distinte e leader creerà un valore interessante. Detto questo, abbiamo deciso che intraprendere queste azioni per ampliare il nostro raggio d’azione è nel miglior interesse degli azionisti”. La separazione dovrebbe comunque essere completata entro aprile 2026.

Al momento della stesura di questo articolo, per quanto riguarda il processo delle alternative strategiche dell’azienda, non esiste una scadenza fissata o un “calendario definitivo” per la nuova iniziativa. Warner Bros. inoltre “non intende fare ulteriori annunci in merito alla revisione delle alternative strategiche”, ma lo farà solo quando “il Consiglio approverà una transazione specifica o determinerà in altro modo che un’ulteriore divulgazione è appropriata o necessaria”.

Secondo un rapporto di Puck del 19 settembre 2025, Netflix starebbe valutando la possibilità di presentare un’offerta per Warner Bros. Discovery. Tuttavia, Greg Peters, CEO di Netflix, ha fornito un commento molto vago il 9 ottobre riguardo alla possibilità che il popolare servizio di streaming stia effettivamente valutando tale opzione. Se uno qualsiasi degli altri grandi colossi di Hollywood dovesse acquisire lo studio e le attività di Zaslav, potrebbe inaugurarsi una nuova importante era di proprietà intellettuali riunite sotto lo stesso tetto. Dopo che l’interesse per la vendita è diventato ufficiale, il futuro di Warner Bros. Discovery sarà una delle più grandi storie aziendali nel mondo dell’intrattenimento.