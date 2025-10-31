HomeCinema News2025

Predator: Badlands, le previsione dicono che il Box Office dovrebbe battere il record storico della serie

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Dek Angry in Predator: Badlands

Le prime proiezioni per Predator: Badlands mostrano che il film ha il potenziale per battere il record storico della serie composta da nove film. Il prossimo Predator: Badlands, che debutterà nelle sale il 7 novembre, è stato diretto da Dan Trachtenberg, che ha diretto Prey del 2022 e Predator: Killer of Killers del 2025, entrambi titoli in streaming che hanno debuttato su Hulu.

Cinelytic ha ora condiviso le sue previsioni per il film di fantascienza, prevedendo che Predator: Badlands incasserà un totale tra i 48,7 e i 189,2 milioni di dollari al botteghino nazionale entro la fine della sua programmazione. Le previsioni internazionali vanno dai 76,1 ai 295,6 milioni di dollari, anche se si prevede che il film si attesterà a metà di entrambi i range.

I dati mostrano che il film dovrebbe incassare 99,1 milioni di dollari nei cinema nazionali e 154,8 milioni di dollari a livello internazionale, per un totale globale di 253,9 milioni di dollari. Se raggiungerà questo traguardo durante la sua permanenza nelle sale, diventerà ufficialmente il film di maggior incasso della serie, superando il precedente record detenuto dal crossover del 2004 Alien vs. Predator (172,5 milioni di dollari).

Le loro proiezioni includono anche i ricavi derivanti dai supporti fisici, dal VOD e dalla TV, con proiezioni top-down del film pari a 186,1 milioni di dollari in Nord America e 233,8 milioni di dollari a livello internazionale, per un totale di 419,9 milioni di dollari in tutto il mondo.

Sebbene il budget dichiarato di Predator: Badlands del 2025 sia di 100 milioni di dollari, il che potrebbe portare il suo punto di pareggio stimato fino a 250 milioni di dollari, non dovrebbe avere problemi a raggiungere tale totale solo nelle sale cinematografiche, se queste proiezioni saranno confermate. Potrebbe quindi realizzare un discreto profitto durante la sua distribuzione domestica.

Inoltre, l’incasso previsto al botteghino di Predator: Badlands sta andando piuttosto bene rispetto ai film precedenti, anche se i loro totali sono stati adeguati all’inflazione. Anche se non è in cima alla classifica adeguata, le sue proiezioni lo vedrebbero comunque mantenere una posizione forte al terzo posto, dietro al film originale del 1987 (281,3 milioni di dollari) e Alien vs. Predator (295,7 milioni di dollari).

In definitiva, resta da vedere quanto Predator: Badlands incasserà al botteghino. Cinelytic è un attore relativamente nuovo nel campo delle previsioni sul botteghino, e altre fonti hanno proiezioni molto diverse tra loro. Tra queste c’è Box Office Theory, che finora colloca il limite massimo dell’incasso nazionale del film a 60 milioni di dollari.

Tuttavia, è logico pensare che Predator: Badlands potrebbe ottenere buoni risultati al botteghino. Killer of Killers e Prey sono i capitoli della serie con le valutazioni più alte su Rotten Tomatoes, con punteggi rispettivamente del 95% e del 94%, superando di gran lunga l’81% dell’originale Predator.

Se la reputazione che i precedenti film di Trachtenberg si sono guadagnati durante la loro distribuzione in streaming si tradurrà nel successo al botteghino di Predator: Badlands, il nuovo capitolo potrebbe diventare un vero e proprio successo.

Articolo precedente
Warner Bros: nuovo report sulla vendita affronta la questione dello status lavorativo di James Gunn e di altri dirigenti dello studio
Articolo successivo
The Witcher: il produttore spiega come la quarta stagione abbia risolto il problema del ricambio di Geralt dopo l’uscita di scena di Henry Cavill
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved