Predator: Badlands, le previsione dicono che il Box Office dovrebbe battere il record storico della serie

Le prime proiezioni per Predator: Badlands mostrano che il film ha il potenziale per battere il record storico della serie composta da nove film. Il prossimo Predator: Badlands, che debutterà nelle sale il 7 novembre, è stato diretto da Dan Trachtenberg, che ha diretto Prey del 2022 e Predator: Killer of Killers del 2025, entrambi titoli in streaming che hanno debuttato su Hulu.

Cinelytic ha ora condiviso le sue previsioni per il film di fantascienza, prevedendo che Predator: Badlands incasserà un totale tra i 48,7 e i 189,2 milioni di dollari al botteghino nazionale entro la fine della sua programmazione. Le previsioni internazionali vanno dai 76,1 ai 295,6 milioni di dollari, anche se si prevede che il film si attesterà a metà di entrambi i range.

I dati mostrano che il film dovrebbe incassare 99,1 milioni di dollari nei cinema nazionali e 154,8 milioni di dollari a livello internazionale, per un totale globale di 253,9 milioni di dollari. Se raggiungerà questo traguardo durante la sua permanenza nelle sale, diventerà ufficialmente il film di maggior incasso della serie, superando il precedente record detenuto dal crossover del 2004 Alien vs. Predator (172,5 milioni di dollari).

Le loro proiezioni includono anche i ricavi derivanti dai supporti fisici, dal VOD e dalla TV, con proiezioni top-down del film pari a 186,1 milioni di dollari in Nord America e 233,8 milioni di dollari a livello internazionale, per un totale di 419,9 milioni di dollari in tutto il mondo.

Sebbene il budget dichiarato di Predator: Badlands del 2025 sia di 100 milioni di dollari, il che potrebbe portare il suo punto di pareggio stimato fino a 250 milioni di dollari, non dovrebbe avere problemi a raggiungere tale totale solo nelle sale cinematografiche, se queste proiezioni saranno confermate. Potrebbe quindi realizzare un discreto profitto durante la sua distribuzione domestica.

Inoltre, l’incasso previsto al botteghino di Predator: Badlands sta andando piuttosto bene rispetto ai film precedenti, anche se i loro totali sono stati adeguati all’inflazione. Anche se non è in cima alla classifica adeguata, le sue proiezioni lo vedrebbero comunque mantenere una posizione forte al terzo posto, dietro al film originale del 1987 (281,3 milioni di dollari) e Alien vs. Predator (295,7 milioni di dollari).

In definitiva, resta da vedere quanto Predator: Badlands incasserà al botteghino. Cinelytic è un attore relativamente nuovo nel campo delle previsioni sul botteghino, e altre fonti hanno proiezioni molto diverse tra loro. Tra queste c’è Box Office Theory, che finora colloca il limite massimo dell’incasso nazionale del film a 60 milioni di dollari.

Tuttavia, è logico pensare che Predator: Badlands potrebbe ottenere buoni risultati al botteghino. Killer of Killers e Prey sono i capitoli della serie con le valutazioni più alte su Rotten Tomatoes, con punteggi rispettivamente del 95% e del 94%, superando di gran lunga l’81% dell’originale Predator.

Se la reputazione che i precedenti film di Trachtenberg si sono guadagnati durante la loro distribuzione in streaming si tradurrà nel successo al botteghino di Predator: Badlands, il nuovo capitolo potrebbe diventare un vero e proprio successo.