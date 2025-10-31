Last Flight Out: Marc Guggenheim sigla un accordo cinematografico milionario con Apple

La serie a fumetti Last Flight Out, creata da Marc Guggenheim, autore dell’Arrowverse, ha siglato un accordo cinematografico milionario con Apple. Il celebre romanzo grafico della Dark Horse, illustrato da Eduardo Ferigato, racconta la storia di un padre e una figlia che lottano per ritrovare il loro legame mentre affrontano la fine del mondo.

Secondo Deadline, Apple sta sviluppando un adattamento cinematografico di Last Flight Out di Marc Guggenheim con Sam Hargrave in trattative per la regia e Guggenheim stesso che adatterà la sceneggiatura. Apple Original Films ha acquisito il progetto, secondo quanto riferito per una somma a sette cifre, e lo svilupperà in collaborazione con Chernin Entertainment.

Apple e Chernin considerano Last Flight Out un progetto di grande importanza. Considerando il comprovato successo di Hargrave nella regia di film ricchi di azione come la sua serie Extraction per Netflix e, più recentemente, gli episodi di The Last Frontier di Apple TV, Last Flight Out sembra un’aggiunta ideale alla sua filmografia.

Al momento della stesura di questo articolo, Hargrave ha diretto due dei primi quattro episodi di The Last Frontier.

Last Flight Out riunisce anche Hargrave con Apple dopo la precedente collaborazione al film Matchbox, con John Cena. D’altra parte, Guggenheim, meglio conosciuto come uno dei creatori chiave dietro Arrowverse, ha avuto un periodo di grande successo recentemente, vendendo tre pilot negli ultimi sei mesi. Ha anche scritto il prossimo film di Netflix An Innocent Girl, diretto da Jaume Collet-Serra (Carry-On).

Anche la Chernin Entertainment è stata particolarmente attiva ultimamente, avendo recentemente firmato un accordo di prima visione con Apple. La società ha già prodotto diversi progetti per lo streamer, tra cui le serie epiche Chief of War e See, entrambe con Jason Momoa. Last Flight Out è l’ultima aggiunta alla lineup.