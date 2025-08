Spider-Man: Brand New Day, ecco la nuova maschera di Peter Parker!

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day si stanno svolgendo a Glasgow, in Scozia, e finalmente possiamo dare un’occhiata alla nuova maschera dell’arrampicamuri. Molti fan avevano espresso il desiderio di vedere un design ispirato ad artisti come Mark Bagley e Todd McFarlane, ma questo è al 100% Steve Ditko/John Romita Sr. Potete vederlo qui.

Con il nuovo costume che prende in prestito ampiamente da quelli indossati da Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home e nei rispettivi film da solista, non sorprende che la maschera di Peter #1 sia rimasta sostanzialmente la stessa (anche se le lenti sembrano più grandi in alcune scene).

Sebbene questo costume artigianale non sia dotato della tecnologia Stark, scommettiamo che quelle lenti si muoveranno ancora in modo che il lancia-ragnatele di Tom Holland possa esprimere le sue emozioni. Con un design significativamente più grande, sarebbe stato più difficile ottenere un risultato credibile.

Per quanto riguarda il logo di questo costume, è lo stesso che appare alla fine di Spider-Man: No Way Home. Questa tuta è chiaramente pensata per essere la stessa, anche se con qualche piccola modifica come le ragnatele in rilievo e un blu leggermente meno metallizzato.

Quando abbiamo intervistato Tom Holland nel 2021, gli abbiamo chiesto quale fosse il suo costume di Spider-Man preferito. “Penso che il mio preferito sia il costume rosso e nero”, ha detto l’attore. “Mi piace molto perché l’ho indossato così tante volte e penso che abbiamo davvero cambiato l’immagine di ciò che è Spider-Man.”

“Inoltre, il costume rosso e blu di Homecoming. Il costume originale per me è pieno di nostalgia, semplicemente perché è lì che ho iniziato la mia carriera in Spider-Man”, ha continuato Holland. “In realtà non indosso quel costume da anni, ma mi piacerebbe vedere se riesco a tirarlo fuori da qualche parte e provarlo di nuovo.”

CORRELATI:

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica del film è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.