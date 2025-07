Clayface: nuovi dettagli sulla trama del film con Tom Rhys Harries

Il mese scorso, abbiamo appreso che l’attore gallese Tom Rhys Harries interpreterà il personaggio principale di Clayface, il film dei DC Studios. Il film è basato su una storia di Mike Flanagan, autore di La caduta della casa degli Usher (l’ultima bozza è stata firmata da Hossein Amini, sceneggiatore di Drive), con James Watkins, regista di Speak No Evil, alla regia.

Clayface non era tra i progetti annunciati dai DC Studios all’inizio del 2023, il che lo rende un’aggiunta a sorpresa al programma “Capitolo 1 – Dei e mostri“. Tuttavia, per James Gunn, è tutta una questione di storia quando si tratta di decidere quali progetti del DCU ricevere il via libera, e questo si adattava perfettamente agli occhi del regista e dirigente dello studio.

Nexus Point News ha condiviso oggi alcuni dettagli aggiuntivi, confermando che Clayface ruoterà attorno a Matt Hagen, con una fusione tra la sua storia e quella di Basil Karlo, che si ispira ai fumetti. Il sito rivela che “Hagen è un attore affascinante e promettente che viene aggredito e sfigurato. Originario di Gotham, si trasferisce a Hollywood per sfuggire al suo passato travagliato e iniziare la carriera di attore. Con la sua deturpazione, la sua carriera e il suo sbocco come attore vengono rovinati e alla fine si trasforma in un mostro mutaforma”.

In Clayface, l’interesse amoroso di Hagen sarà la Dottoressa Caitlin Bates, un personaggio originale creato per il DCU. Lei è “l’amministratore delegato di una startup biotecnologica che cerca di creare medicina e tecnologia medica all’avanguardia. Bates vede Hagen come un modo per far crescere la sua azienda e curare la sua condizione. Durante il processo si innamora di lui, mentre il suo fidanzato John inizia a sospettare della loro relazione”.

Quanto a John, è “un detective e devoto a Caitlin e al suo lavoro”. Il principale antagonista di Clayface sarà un boss del crimine senza nome che, come Caitlin e John, sarà un personaggio creato appositamente per il film.

Purtroppo, sembra che Clayface non avrà collegamenti con il DCU più ampio, poiché il sito ha appreso che non presenterà alcun “personaggio DC riconoscibile e sarà composto principalmente da personaggi originali”. Ciò significa niente Batman, e probabilmente nessuna apparizione a sorpresa della schiera di nemici del Cavaliere Oscuro.

Se il film è ambientato principalmente a Hollywood, non ci saranno comunque molte opportunità di incontrare personaggi del calibro di Joker, Killer Croc e Spaventapasseri. Al momento non è chiaro come Clayface spiegherà la presenza del cattivo in Creature Commandos.

La natura indipendente del progetto potrebbe anche essere dovuta al fatto che questo film era, secondo il sito, originariamente ambientato nello stesso mondo di Batman.

Pochi dettagli sulla trama di Clayface

Sono stati rivelati pochi dettagli sulla trama, ma abbiamo appreso che Matt Hagen sarà al centro dell’attenzione. Nei fumetti, era il secondo Clayface, un avventuriero che si è trasformato in un mostro dopo aver incontrato una pozza radioattiva di protoplasma.

Questo è cambiato in Batman: The Animated Series, dove è stato ritratto come un attore che usava una crema anti-età per sembrare più giovane. Dopo essersi scontrato con il suo creatore, Roland Daggett, Hagen viene immerso in una vasca di quella sostanza e diventa il “classico” Clayface che tutti conoscete dai fumetti.

Clayface è attualmente previsto per l’arrivo nelle sale l’11 settembre 2026.