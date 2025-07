Almost Cops, spiegazione del finale: Guido è vivo o morto?

In “Almost Cops” di Netflix, gli agenti di servizio alla comunità Ramon e Jack si fanno strada nel cuore dell’impero della droga di Rotterdam, ma scoprono con sorpresa che il loro nemico finale è qualcuno molto più vicino a casa. Mentre gli amici si trasformano in nemici, Jack fatica a fare le scelte giuste, ma alla fine trova stabilità nella sua nuova compagna. Nel frattempo, Ramon affronta il trauma del suo passato e trova la spinta per andare avanti e realizzare i suoi sogni. Quando ogni speranza sembra perduta, il protagonista sovverte le aspettative standard del genere, usando un metodo unico per sconfiggere il suo avversario. Azione ed emozioni si fondono in questo finale avvincente, che impreziosisce i suoi elementi con una stratificazione di simbolismo, arricchendo ulteriormente la narrazione. SPOILER IN ARRIVO.

La trama di Almost Cops

La storia inizia con Ramon, un agente di servizio alla comunità, che sogna un mondo in cui gestire una rapina in banca non con la violenza ma con le parole, facendo sentire i rapinatori visti e accettati. La sua realtà è molto più spietata, con un lavoro ingrato e una sensazione di disagio a casa. Il suo unico rifugio sembra essere suo fratello Kevin, un agente della Criminal Investigation Department (CID), e il loro sogno comune di creare un rifugio per bambini senza droghe. Questo è in linea con la visione del suo defunto padre, un agente di polizia morto durante una rapina in banca. Nel presente, Kevin e il suo socio Jack sorvegliano un deposito di cocaina e arrestano quello che sembra essere un gruppo di bambini che rubano la droga. Durante il viaggio di ritorno, tuttavia, vengono presi di mira da aggressori armati, che rubano tutta la refurtiva e stordiscono Jack, prima di uccidere Kevin.

La notizia della morte di Kevin colpisce profondamente Ramon, che cerca di nasconderla immergendosi sempre di più nel suo lavoro. Altrove, Jack, traumatizzato dalla morte dell’amico, brama vendetta, ma viene mandato al CSO per calmarsi. Qui, viene affiancato a Ramon e scopre presto che il vero motivo della sua presenza è proteggere il fratello di Kevin dal pericolo. Mentre le loro due personalità si fondono, Ramon acquisisce un più profondo senso di autoaffermazione. Nel frattempo, i due conducono un’indagine segreta sull’omicidio, e il protagonista alla fine lo riconduce a Smits, un capo di una banda di narcotrafficanti. I due cercano quindi di catturarlo durante il suo incontro in un parco divertimenti abbandonato, ma finisce per creare un vero e proprio scompiglio. Qui, il protagonista scopre che anche suo fratello era affiliato a Rits, che non è l’assassino.

Un Ramon affranto cerca di affrontare la rivelazione, ma viene interrotto da una granata a mano, che quasi uccide lui e Jack. In seguito, i due seguono il loro misterioso assassino fino alla sede della CID, ma vengono rapidamente rapiti dai colleghi poliziotti, Guido e la sua banda. Si scopre che loro, insieme a Kevin, gestivano la parte di polizia del narcotraffico. Tuttavia, il desiderio di Kevin di abbandonare il lavoro rischiava di compromettere l’intera operazione, così Guido lo uccide. Infuriato, Ramon si libera, ma non riesce a catturare l’assassino di suo fratello. Più tardi, lui e Jack si rendono conto che il vero capo delle bande di narcotrafficanti opera dalla cima della torre van der Vloed. Ramon cerca di catturare Guido, ma fallisce e viene catturato. Alla fine, Jack interviene in suo soccorso e i due fanno un ultimo tentativo per la vittoria.

Finale di Almost Cops: Guido è vivo o morto?

Lo scontro finale tra Ramon e Guido non è solo la sconfitta di un agente, ma porta con sé il peso della morte di Kevin. Guido non perde tempo a riconoscerlo, ricordando ripetutamente i suoi ultimi momenti con Kevin, che a quanto pare ha anche lui combattuto coraggiosamente. Mentre l’antagonista crede che le sue parole possano spezzare lo spirito di Ramon e aiutarlo a prendere il sopravvento, il piano gli si ritorce contro. Quest’ultimo, invece, usa ogni grammo delle sue energie per vendicare il fratello, con una raffica di pugni che spinge l’avversario oltre il bordo dell’edificio. Mentre il protagonista cerca di tenerlo stretto, la mano di Guido alla fine gli sfugge e lui precipita per diversi piani prima di atterrare sul tetto di un furgone. Data l’altezza della caduta, la sua morte è quasi certa, e la reazione di Ramon ne è un ulteriore esempio.

La sequenza culminante è ricca di immagini. Innanzitutto, c’è la collana a cui Guido cerca di aggrapparsi come ultima risorsa, finendo per portarsela via. Quella collana è il bene più prezioso di Ramon, poiché gli è stata donata da suo padre pochi istanti prima di morire. A sua volta, ha affidato la collana a Kevin, la cui scomparsa le conferisce un significato ancora più profondo. In quanto tale, il fatto che sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso nella morte di Guido è poetico. Lo stesso vale per il furgone, che Kevin e Jack stavano guidando prima che l’antagonista lo sbattesse contro. Il fatto che cada in modo simile, presumibilmente verso la morte, è un altro modo in cui la narrazione chiude il cerchio. In un certo senso, le sue stesse azioni e le relative conseguenze portano alla sua rovina.

Tuttavia, sebbene improbabile, c’è anche la possibilità che sopravviva. Potrebbe essere che il furgone attutisca il colpo del fall, in seguito al quale rimane gravemente ferito, ma vivo. In tal caso, l’esito finale è comunque cupo per Guido, poiché anche con una completa guarigione, cadrebbe direttamente nelle mani delle autorità e verrebbe punito severamente per i suoi crimini. Alla fine, il desiderio dell’antagonista di iniziare una nuova vita sostenuto dalla ricchezza del suo capo va in fumo, così come tutto il sangue versato nel suo percorso verso la vetta. Questo riflette la natura miope delle sue azioni, in contrasto con la costante e costante spinta al bene dimostrata da Ramon. Essendo un ex amico di Guido, Jack rappresenta il punto intermedio dello spettro e dimostra quanto sia facile voltarsi dalla parte sbagliata. Fortunatamente, si rifiuta di cedere e diventa invece un agente della giustizia.

Chi c’è dietro le bande di narcotrafficanti? Come fanno Ramon e Jack a fermarlo?

Guido e la sua banda non sono gli unici attori in gioco; infatti, in una scena precedente, affermano di essere protetti da figure molto più potenti di quanto Ramon e Jack immaginino. Questa figura si rivela essere Richard van der Vloed, uno degli uomini più ricchi del paese. Ufficialmente, il proprietario della van der Vloed Enterprises, Richard, gestisce segretamente il suo impero della droga, che apparentemente affonda le sue radici in tutta Rotterdam. Usando le sue risorse, controlla le due più grandi bande di narcotrafficanti della città, ovvero i Rits e i Bhukaris, e gestisce un’intera rete di attività criminali che si rivolgono ai più vulnerabili. In quanto tale, la torre van der Vloed, destinata a diventare la struttura più alta della città, funge da emblema del suo potere e del suo controllo sulla città, con tutti i suoi loschi affari che si svolgono ai piani più alti.

La doppia vita segreta di Richard è alimentata dalla facciata che mantiene nella sfera pubblica. A livello locale, è un uomo molto rispettato, noto principalmente per il successo della sua azienda. Nel corso della storia, Richard viene visto viaggiare in bicicletta, il che sembra strano data la sua capacità di viaggiare anche sui veicoli più eleganti. Se il suo mezzo di trasporto potrebbe essere un altro tassello della sua facciata, pensato per emanare un’aria di umiltà e comunanza con le masse, potrebbe anche essere un segno del suo lato oscuro, lontano dalle nefaste pratiche commerciali. Questa distinzione diventa cruciale per contestualizzare la sua conclusione a lungo termine. Ciononostante, le avventure di Richard in bicicletta lo mettono spesso in conflitto con il CSO, che in due occasioni lo fa cadere dai pedali e lo trascina in alcune esilaranti prove.

La prospettiva positiva di Ramon salva Richard da una vita criminale

Pur essendo di natura umoristica, le interazioni di Richard con il CSO servono da fondamento per l’idea più ampia della storia: un uomo potente come Richard può essere facilmente fermato da semplici agenti di servizio alla comunità, un destino che si rivela vero grazie al lavoro investigativo di Ramon e Jack. Inizialmente, Ramon annota mentalmente la presenza dell’uomo d’affari vicino a ogni scena del crimine importante, il che evidenzia una possibile connessione. Quando i due finalmente incontrano Richard sulla torre e ne confermano la colpevolezza, questi sembra il più innocuo degli antagonisti, soprattutto rispetto a un poliziotto come Guido. Tuttavia, nel bel mezzo dell’azione, l’uomo d’affari aspetta il momento opportuno e presto esce allo scoperto, puntando una pistola contro i due protagonisti.

Tuttavia, invece di rispondere con la violenza, Ramon sceglie di intraprendere la via della pace. Con cautela, si apre a Richard e gli ricorda che non è mai troppo tardi per schierarsi dalla parte del bene. Inoltre, gli dimostra la sua empatia, dichiarando di avergli dato una profonda comprensione, prima di suggerirgli l’idea finale di ascoltare il proprio cuore. Queste parole sembrano funzionare e, dopo un periodo di riflessione, Richard depone la pistola e accetta il suo arresto. Le parole di Ramon, che cambiano il corso della storia, non sono un caso isolato; le ripete mentalmente all’inizio della serie, riflettendo il suo obiettivo di alleviare la criminalità nel mondo con pazienza ed empatia, che, in questo caso, danno i loro frutti.

Perché Ramon e Jack scelgono di rimanere nel CSO?

Dopo l’enorme successo nello smantellare l’intera operazione antidroga cittadina, Ramon e Jack diventano eroi locali e ricevono una grande festa dai loro cari. Alla festa, vengono accolti da Daphne De Koning, un membro anziano della CID, e da Jack, il loro capo. È lei che inizialmente aveva mandato l’agente a questo corso. Tuttavia, quando gli chiede di tornare e portare con sé l’altrettanto talentuoso Ramon, rimane sorpresa dalla risposta. Entrambi rifiutano la sua offerta, citando la libertà e la comodità che derivano dal loro lavoro al CSO. A differenza delle istituzioni superiori, dove la ricerca è segnata da corruzione e burocrazia, il loro lavoro come agenti di servizio alla comunità è una boccata d’aria fresca, che offre la flessibilità necessaria per risolvere i crimini in modo efficiente.

La decisione di Ramon e Jack di rimanere ha anche un altro motivo, che si ripresenta a posteriori. I primi giorni di Jack come CSO sono segnati da disgrazie apparentemente continue. L’accoglienza pubblica degli ufficiali subisce un cambiamento importante

elift dopo il loro successo nello smantellare il giro di droga, e quindi, i due probabilmente si rendono conto del potenziale del loro lavoro nel costruire e guarire le comunità. Pertanto, operare dalla strada li aiuta a mantenere la massima sensibilità alla causa. Questo è esemplificato dal modo in cui il desiderio di Ramon di creare un locale dove i bambini possano divertirsi senza droghe si realizza in modo molto più ampio. Finisce per liberare l’intera città dalla droga, il che rende ora la cura dei suoi cittadini la sua nuova priorità.

Ramon e Dilan si mettono insieme?

Le cose finiscono bene per Ramon su tutti i fronti, poiché le scene finali, che si svolgono dopo un breve salto temporale, rivelano che lui e Dilan hanno una relazione. Questo sviluppo ha la sua giusta dose di storia, fino all’inizio del film, quando il protagonista cerca di chiedere a Dilan di uscire. Inizialmente lei sembra reattiva, ma per paura, lui cambia il suo invito con un semplice pasto in mensa, che la delude. Questo comportamento è un altro indizio dei difetti di Ramon nelle prime parti del film. Il suo tentativo di essere eccessivamente gentile e innocuo lo priva della capacità di instaurare legami sicuri e organici con le persone, persino con quelle a cui tiene di più, come lei. L’approccio di Ramon alla vita cambia dopo la sua relazione con Jack, e trova un sano equilibrio tra autoaffermazione ed empatia.

La metamorfosi di Ramon è rappresentata al meglio dal cambiamento della sua dinamica con Dilan. Per tutta la narrazione, lei sembra cauta, ma anche vagamente favorevole alle audaci iniziative di Ramon, dimostrando che una parte di lei incoraggia la crescita della sua personalità e ciò che fa per il miglioramento della città. Questo rappresenta un momento di ispirazione per Dilan e il resto della CSO, che prendono parte all’attacco contro le guardie del corpo di Richard. Quando la situazione si calma, lei e Ramon probabilmente confessano i loro sentimenti reciproci. Nel presente, la loro storia d’amore sembra palpabile, mentre i due siedono in un caldo abbraccio, con il protagonista che progetta una casa tutta per sé. Così, le prove e le tribolazioni che Ramon affronta alla fine danno i loro frutti, aiutandolo a realizzare tutti i suoi sogni nella vita.