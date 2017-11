Justice League: rivelato il cameo di Zack Snyder

È stato finalmente svelato il cameo di Zack Snyder in Justice League, annunciato qualche mese fa e ora confermato dal direttore della fotografia del film Fabian Wagner in una recente intervista.

“Mentre io avrei voluto infilarmi nel costume di Batman – senza successo però, sono troppo piccolo per la stazza di Ben – Zack compare brevemente seduto in una caffetteria“, ha dichiarato Wagner a Comic Films M.D.

Non è la prima volta che il regista prende parte alla scena, anche se nascosto dietro le linee d’azione: già in Wonder Woman di Patty Jenkins, Snyder aveva vestito i panni di un soldato sulla foto in bianco e nero mostrata da Diana.

Vi ricordiamo che Justice League è nelle nostre sale da giovedì 16 Novembre. Nel cast Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Jason Momoa, Ezra Miller e Ray Fisher.

Fonte: Screenrant