Justice League: c’è futuro al cinema per Lanterna Verde e Manhunter?

Justice League è arrivato ieri nelle sale, con il non tanto benestare della critica americana (la media di recensioni negative lo fanno piazzare appena sotto Man of Steel e sopra a Suicide Squad e Batman v Superman: Dawn of Justice). Tutta la speranza, come sempre d’altronde, è riposta nella reazione dei fan, che da tempo attendevano la reunion dei supereroi sul grande schermo, e che continuano a sognare l’inserimento di ulteriori personaggi al già ricco panorama cinematografico.

Reduce dagli alti e bassi degli ultimi titoli DC, Charles Roven (produttore, tra gli altri, della trilogia del Cavaliere Oscuro) ha confessato in un’intervista le sue personali aspettative sul futuro del franchise, ipotizzando possibili prospettive per il poco considerato Lanterna Verde e uno dei suoi preferiti di sempre, Martian Manhunter.

“Si, sappiamo che ci sarà un film su The Flash e uno su Aquaman, ma credo che anche Cyborg meriti il suo spazio e so che i fan gridano a gran voce un film su Lanterna Verde…eppure mi ritengo un fan sfegatato di Martian Manhunter e vorrei vederlo al cinema“.

C’è davvero speranza per un progetto su Manhunter? E che fine farà il film su Green Lantern Corps annunciato dalla DC? No ci resta che attendere i prossimi sviluppi.

Fonte: ComicBookMovie