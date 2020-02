Dopo il successo del film biografico su Elton John, Rocketman, la Paramount ha scelto il regista Dexter Fletcher per dirigere un altro progetto di alto profilo per lo studio.

Fletcher dirigerà Il Santo, un riavvio del thriller d’azione del 1997 con Val Kilmer. L’avventura, in giro per il mondo, si basa sulla serie di romanzi degli anni ’20 scritta da Leslie Charteris.

Seth Grahame-Smith ha scritto la sceneggiatura del film, mentre Lorenzo Di Bonaventura (Transformers, G.I. Joe) sta producendo insieme a Brad Krevoy e il compianto Robert Evans, che firmerà postumo il progetto.

Il film segue Simon Templar (a.k.a. Il Santo), un criminale alla Robin Hood e ladro a noleggio. Il personaggio del libro ha anche ispirato uno show televisivo degli anni ’60. Mentre l’adattamento cinematografico degli anni ’90 non ha dato il via a un franchise come sperato, lo studio vede un potenziale nel per una serie di film di lunga data.

Il Santo sarà il prossimo lavoro di Fletcher, dopo che il regista avrà firmato Renfield, un progetto della Universal che tenta ancora di rivitalizzare il suo Monsterverse. Il film sarà infatti incentrato sull’omonimo personaggio presente nella storia di Dracula. I dettagli della trama sono attualmente sconosciuti, anche se si ritiene che il film sia ambientato ai giorni nostri.

Si tratta di un momento d’oro per Dexter Fletcher, che dopo aver ereditato Bohemian Rhapsody dal licenziato Bryan Singer, ha confermato il suo folgorante successo con Rocketman.

Fonte: Variety