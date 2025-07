Come Superman imposta la prossima uscita dell’universo DC del 2025

Superman di James Gunn aiuta a preparare il prossimo progetto DCU del 2025 in diversi modi. Interpretato da David Corenswet nei panni dell’Uomo d’Acciaio, Superman proietta il pubblico in un DCU consolidato, che tecnicamente è iniziato ben prima del suo primo film ufficiale in live-action. Per questo motivo, il nuovo film DC contiene alcuni elementi che contribuiscono a preparare la seconda stagione di Peacemaker.

Sebbene Superman di James Gunn sia il primo film live-action del nuovo DCU, alcuni degli eventi visti in The Suicide Squad e nella stagione 1 di Peacemaker fanno ancora parte della continuity (per la maggior parte). Allo stesso modo, il trailer della seconda stagione di Peacemaker presenta alcuni legami chiave con il DCU. Tenendo conto di ciò, ecco come Superman prepara la seconda stagione di Peacemaker.

Superman di James Gunn prepara la seconda stagione di Peacemaker in 3 modi importanti

Il primo modo in cui Superman imposta la seconda stagione di Peacemaker è Rick Flag Sr. Ora generale degli Stati Uniti, Flag era in precedenza il leader della Task Force M per Amanda Waller e ARGUS, visto nella serie animata dello scorso anno Creature Commandos (il primo progetto ufficiale della DCU). In Superman, Flag era tra i funzionari statunitensi a cui Lex Luthor aveva proposto la sua task force, anche se Flag era in gran parte contrario alle proposte anti-metahumani di Luthor.

Rick Flag era presente anche quando Superman si è consegnato. Allo stesso modo, il finale di Superman vede Flag guardare il telegiornale mentre Kal-El sconfigge Luthor e la Justice Gang ferma l’invasione boraviana di Jarhanpur, mentre il politico che guarda accanto a lui fa un’affermazione piuttosto inquietante:

“Ora sono i metahumani a dettare le regole…”

Visto che Rick Flag sembra essere il nuovo direttore dell’ARGUS nel trailer della seconda stagione di Peacemaker, Flag potrebbe prendere i metahumani un po’ più sul serio dopo le sue esperienze sia in Creature Commandos che ora in Superman.

Inoltre, Superman introduce la Justice Gang, che sarà presente in futuri progetti DCU come la seconda stagione di Peacemaker. Finanziati da Maxwell Lord, Hawkgirl e Guy Gardner intervistano Peacemaker, interpretato da John Cena, insieme al CEO di LordTech nel trailer della seconda stagione di Peacemaker… prima di rifiutarlo definitivamente. Insieme all’accoglienza di Metamorpho nella Gang, sembra che la Justice Gang stia cercando di espandersi e reclutare nuovi membri dopo Superman (ma non Peacemaker).

Infine, Peacemaker stesso fa un cameo in Superman, venendo intervistato dopo il colpo di scena sulle origini kryptoniane di Superman, in cui il messaggio completo di Jor-El rivela che Kal-El è stato mandato sulla Terra per conquistarla. Pertanto, l’affermazione di Chris Smith di conoscere Superman e che l’Uomo d’Acciaio pensa di essere migliore di tutti gli altri implica sicuramente che il Peacemaker che vedremo più avanti nel 2025 è lo stesso della prima stagione.

Superman di James Gunn è ora nelle sale cinematografiche.