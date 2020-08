LOTUS PRODUCTION – società di LEONE FILM GROUP – guidata da Marco Belardi, inaugura LOTUS FACTORY, nuovo dipartimento produttivo che si pone l’obiettivo di sviluppare progetti di genere pensati per dar vita a franchise declinate su larga scala: cinema, editoria, game e videogame. A guidare LOTUS FACTORY con il ruolo di Creative Producer è Nicola Abbatangelo, 32 anni, regista del cortometraggio Beauty e di The Land of Dreams, musical prodotto da Lotus Production con Rai Cinema, in associazione con 3 Marys Entertainment, che sarà distribuito prossimamente da 01 Distribution.

Tra i primi progetti Lotus Factory:

– un live action che racconterà la storia di Nikolas, il bambino destinato a diventare Babbo Natale. Un’idea di Nicola Abbatangelo che sta scrivendo anche insieme a Fabio Guaglione (Mine, True Love), Robert Lence (La bella e la bestia, Il Re Leone, Toy Story, Shrek) e Jim Capobianco (Il ritorno di Mary Poppins, Ratatouille, Leonardo)

– Fear Tales, film d’animazione che narra le avventure del bambino più pauroso del mondo e di quella che diventerà la sua migliore amica: proprio la Paura. Nel team di animazione anche Sandro Lucio Cluezo (Il ritorno di Mary Poppins, Il gigante di ferro, La principessa e il ranocchio)

Uno degli aspetti fondanti di LOTUS FACTORY è dar vita a un nuovo polo creativo che unisca professionisti provenienti da tutto il mondo al fine di creare progetti di respiro internazionale e formare nuovi talenti anche attraverso l’organizzazione di workshop aperti al pubblico.

“Dopo esserci affermati nel cinema italiano con commedie, dramedy e film sentimentali, sentivo che era arrivato il momento di “sperimentare” nuovi generi e rielaborare quei generi che hanno reso grande il cinema italiano in passato – afferma Marco Belardi, CEO & Founder di Lotus Production – L’incontro col giovane talentuoso regista Nicola Abbatangelo e il suo medesimo desiderio di sperimentazione hanno così portato alla nascita di Lotus Factory”.

“Durante le riprese di The land of dreams, io e Marco ci siamo trovati spesso a parlare delle sfide che stavamo vivendo e di come, in un certo senso, quel “sogno” che stavamo creando non poteva/doveva morire con la fine dello shooting – racconta Nicola Abbatangelo Creative Producer di Lotus Factory – Già sul set immaginavamo nuovi scenari, nuove sfide e nuovi modi per raccontare storie Emozionanti e dai generi poco esplorati ma dal grande potenziale. Lotus factory nasce proprio da questo desiderio. Un sentimento positivo verso un panorama produttivo che guarda all’estero senza mai dimenticare il potere creativo italiano di cui siamo sempre più convinti””.

LOTUS FACTORY è al lavoro anche su un horror, un thriller e una trilogia di genere distopico ambientata in un prossimo futuro.