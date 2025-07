Outlander: Blood of My Blood, il trailer del prequel di Outlander rivela un importante colpo di scena nella trama

È stato pubblicato il primo trailer di Outlander: Blood of My Blood, che rivela un importante colpo di scena nella trama riguardante i genitori dei personaggi originali più amati dai fan. La prossima serie prequel di Outlander: Blood of My Blood sarà incentrata sui genitori di Claire e Jamie, esplorando come si sono incontrati in epoche diverse, molto prima degli eventi della serie originale.

Ora, Starz ha pubblicato un trailer di Outlander: Blood of My Blood, rivelando che sia i genitori di Claire che quelli di Jamie hanno vissuto avventure di viaggio nel tempo. Il trailer mostra la madre di Claire, Julia, che viaggia indietro nel tempo, coinvolgendo il suo futuro padre, Henry, e i genitori di Jamie, Ellen e Brian, mentre viene rivelata la loro storia.

Oltre a questo, il trailer mette in evidenza diversi periodi storici che saranno protagonisti della vita dei genitori di Claire e Jamie. Questo collegamento diretto con la serie originale continua promettendo di mostrare il ruolo dei viaggi nel tempo nella vita dei loro genitori. Rivela anche la data della prima, venerdì 8 agosto. Guarda il trailer completo qui sotto:

Cosa significa il trailer di Outlander: Blood Of My Blood per il franchise

Una nuova avventura con i genitori di Claire e Jamie

Dato che sia i genitori di Claire che quelli di Jamie hanno a che fare con i viaggi nel tempo, proprio come la coppia protagonista, sembra che Outlander: Blood of My Blood amplierà questo elemento cruciale dell’originale. La serie promette anche di mostrare le vite dei personaggi di Outlander nel passato, offrendo alcune origini per volti familiari.

Sulla base dell’attuale traiettoria del prequel, sembra che la presentazione romantica sarà molto simile all’originale. Tuttavia, l’incorporazione di diversi periodi storici, dal XVIII secolo alla prima guerra mondiale, promette un’avventura tentacolare completamente unica per i genitori di Claire e Jamie.

La serie è anche antecedente alla stagione 8 di Outlander, che sarà l’ultima puntata della serie originale. Questo non significa però che la serie sia vicina alla fine; Blood of My Blood è già stata rinnovata per la seconda stagione. Ciò significa che i prossimi episodi saranno solo l’inizio per i quattro personaggi principali e le sfide che dovranno affrontare.