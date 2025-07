Olga Kurylenko su Thunderbolts* e Taskmaster: “Ci siamo trasferiti ad Atlanta per 5 mesi”

L’interpretazione di Taskmaster vista in Black Widow era fedele al fumetto, nel senso che “lui” imitava con successo i supereroi dell’MCU ed era una forza da non sottovalutare. Tuttavia, il film avrebbe poi rivelato che sotto al costume c’era Antonia Dreykov, interpretata da Olga Kurylenko.

Con un costume notevolmente migliorato in Thunderbolts*, si sperava che Taskmaster potesse trovare una qualche redenzione. Invece, Olga Kurylenko ha avuto una sola battuta di dialogo e una breve scena di combattimento prima di essere uccisa da Ghost.

In seguito abbiamo appreso che i piani originali prevedevano che diventasse una Nuova Vendicatrice, con un’intera sottotrama dedicata al suo legame con Ghost e ai ripetuti tentativi di uccidere John Walker a causa dei suoi problemi di memoria. Il regista Jake Schreier, tuttavia, riteneva che il film avesse bisogno di un po’ di tensione in più e decise che il modo migliore per raggiungere questo obiettivo fosse far morire uno dei protagonisti all’inizio.

Molti fan l’hanno accolto positivamente, mentre altri hanno chiesto “#JusticeForTaskmaster”. In un’intervista appena uscita (tradotta da @Miranes2310), Olga Kurylenko rivela che la sceneggiatura è cambiata significativamente quando la produzione è stata sospesa nel 2023, prima di raccontare il suo shock per il fatto che la sua parte fosse stata ridotta a un cameo. “In realtà, siamo stati sfortunati perché abbiamo iniziato a girare questo film quando è scoppiato lo sciopero. Quindi, in pratica, abbiamo portato con noi tutta la nostra roba. Ho portato mio figlio fuori da scuola, ci siamo trasferiti ad Atlanta per cinque mesi, abbiamo affittato una casa e tutto il resto. E all’improvviso, due settimane dopo, ci hanno detto: ‘Tornate a casa perché c’è uno sciopero e non sappiamo quando finirà’.”

“Ma improvvisamente, nella prima sceneggiatura, il mio personaggio era… Era lì fino alla fine, ma non era affatto la stessa sceneggiatura. Dopo lo sciopero, la sceneggiatura non c’entrava più nulla. Hanno cambiato il concept, hanno cambiato la storia, i luoghi, le ambientazioni. Non era più la stessa. È un peccato. Era un personaggio fantastico.”

“È soprattutto perché tutti, persino i costumisti, hanno detto: ‘Oh cielo, è il nostro personaggio preferito in termini di costumi, perché è quella con il look migliore’. Il mio costume è il migliore.”

Bisogna provare compassione per Olga Kurylenko, ma Thunderbolts* non ha sofferto molto senza Taskmaster e probabilmente ha avuto tempo per il resto dei suoi personaggi non concentrandosi sulla piuttosto impopolare Vedova Nera.