Guy Ritchie abbandona la regia di Road House 2

Guy Ritchie ha deciso di abbandonare la regia di Road House 2 (qui la recensione del primo capitolo). Non è ancora chiaro perché Ritchie abbia abbandonato il progetto di Amazon MGM, che vede Jake Gyllenhaal riprendere il ruolo principale di Dalton. La produzione del film dovrebbe iniziare a settembre.

Will Beall (“Bad Boys: Ride or Die”, “Beverly Hills Cop: Axel F”) sta scrivendo la sceneggiatura di Road House 2. I dettagli della trama rimangono riservati. Tra i produttori figurano Charles Roven e Alex Gartner di Atlas Entertainment, oltre a Gyllenhaal per la sua Nine Stories Productions con Josh McLaughlin. Il cast si stava preparando ad includere nuovi volti come Dave Bautista, ma non è chiaro se il cambio di regia influirà sulla scaletta.

Road House del 2024, un reboot del classico del 1989 con Patrick Swayze, vedeva Gyllenhaal nei panni di un ex lottatore UFC che fatica a sopravvivere. Inizia a lavorare come buttafuori in un bar delle Florida Keys, ritrovandosi coinvolto in una guerra tra fuorilegge, motociclisti e un costruttore determinato a costruire un lussuoso resort per ultra-ricchi.

Il film è stato considerato un successo da Amazon MGM e lo studio ha annunciato che un sequel era in fase di sviluppo la scorsa estate durante la sua presentazione inaugurale degli Upfronts. Il film è stato lanciato su Prime Video lo scorso marzo e ha battuto i record per la piattaforma di streaming, attirando quasi 80 milioni di spettatori in tutto il mondo nelle sue prime otto settimane, diventando “il debutto cinematografico più visto di sempre dello studio a livello mondiale”, secondo l’allora capo dello studio Jennifer Salke.

Tutto quello che c’è da sapere su Road House

Il film ha come protagonista Jake Gyllenhaal nei panni di Elwood Dalton, un ex lottatore UFC che lotta per sbarcare il lunario. Dopo che la proprietaria di un Roadhouse delle Florida Keys lo trova a dormire nella sua auto, Elwood diventa il buttafuori del locale e si ritrova coinvolto in una guerra tra fuorilegge e motociclisti (tra cui l’attuale artista di arti marziali miste, diventato attore per la prima volta, Conor McGregor) e un costruttore deciso a costruire un sontuoso resort per “ricchi stronzi” al posto di quel locale.

La star di Shrinking, Jessica Williams, che l’estate scorsa ha confermato che si sarebbe unita al cast, interpreta la proprietaria del Roadhouse. Completano il cast di Road House gli attori Billy Magnussen (No Time To Die), Daniela Melchior (The Suicide Squad), Gbemisola Ikumelo (A League of Their Own), Lukas Gage (The White Lotus), Hannah Love Lanier (A Black Lady Sketch Show), Travis Van Winkle (You), B. K. Cannon (Why Women Kill), Arturo Castro (Broad City), Dominique Columbus (Ray Donovan), Beau Knapp (Seven Seconds) e Bob Menery.

Doug Liman (Edge of Tomorrow) dirige Road House da una sceneggiatura scritta da Anthony Bagarozzi e Charles Mondry. Dopo aver prodotto il film originale del 1989, Joel Silver torna a produrre per la sua società Silver Pictures insieme a JJ Hook, Alison Winter e Aaron Auch, che fungono da produttori esecutivi. “Sono entusiasta di dare un tocco personale all’eredità dell’amato ‘Road House‘”, ha condiviso Liman in un comunicato. “E non vedo l’ora di mostrare al pubblico quello che io e Jake faremo con questo ruolo iconico“