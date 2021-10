Durante il DC FanDome è stato diffuso il primissimo concept di Blue Beetle, il film live action prodotto per HBO Max che sarà diretto da Angel Manuel Soto. Come accaduto per Batgirl, all’evento virtuale erano presenti il regista e il protagonista del film che è stato confermato essere Xolo Maridueña (noto per il suo ruolo in Cobra Kai). All’evento era presente anche lo sceneggiatore Gareth Dunner-Alcocer che ha definito il film “dal cuore grande e molto divertente”.

Le riprese di Blue Beetle dovrebbero iniziare a stretto giro per una distribuzione su HBO MAX negli USA che dovrebbe avvenire alla fine del 2022.

TUTTE LE NEWS SUL >>> DC FanDome

Cosa sappiamo su Blue Beetle?

Blue Beetle è un personaggio immaginario dei fumetti; venne pubblicato negli Stati Uniti d’America da diverse case editrici a partire dal 1940; è un supereroe che ha avuto nel tempo diversi alter ego.

Kord “è saltato” nell’universo DC Comics durante Cisis on Infinite Earths insieme a un certo numero di altri personaggi di Charlton Comics. Il secondo Blue Beetle in seguito ha recitato nel suo fumetto di 24 numeri. Kord non ha mai avuto superpoteri, ma ha usato la scienza per creare vari dispositivi che lo aiutassero a combattere il crimine. È diventato un membro della Justice League of America ed è stato successivamente ucciso durante il crossover Infinite Crisis della DC Comics .

Il terzo Blue Beetle, creato dalla DC Comics, è Jaime Reyes, un adolescente che ha scoperto che lo scarabeo originale di Blue Beetle si è trasformato in una tuta da battaglia che gli ha permesso di combattere il crimine e viaggiare nello spazio. Nel corso degli anni Reyes è diventato un membro dei Teen Titans e ha recitato in due serie a fumetti di Blue Beetle. Nel reboot “New 52” del 2011 della DC Comics, Jaime Reyes era il personaggio principale di Blue Beetle, riferendosi solo occasionalmente alle versioni precedenti. Con la successiva revisione di continuità “DC Rebirth”, sono state ripristinate le versioni precedenti.