Supergirl è “un disastro totale”: James Gunn spiega le differenze tra Kara e suo cugino Superman

James Gunn spiega come la Supergirl di Milly Alcock si inserisca nell’Universo DC rispetto al Superman di David Corenswet. Mentre il 2025 riportava l’Uomo d’Acciaio sul grande schermo con il film di Gunn, il capitolo del DCU ha riservato una grande “sorpresa” ai fan: Kal-El non è stato l’unico famoso kryptoniano ad essere al centro dell’attenzione quest’estate.

Dopo le voci insistenti sulla sua apparizione nel film, Kara Zor-El di Alcock ha ufficialmente debuttato nel 2025 come parte del cast del film di Superman, con un cameo speciale. Kara che si presenta ubriaca alla Fortezza della Solitudine per prendere il suo cane, Krypto, questa è la prima volta che i cugini kryptoniani vengono visti insieme in una rappresentazione cinematografica.

Durante un’intervista esclusiva con Ash Crossan di ScreenRant, James Gunn ha parlato del cameo di Supergirl in Superman e di come questo prepari le cose per il prossimo film DCU di Milly Alcock nel 2026. In questa conversazione, Gunn ha approfondito il motivo per cui la versione DCU di Supergirl inizia in modo così diverso da Superman e come i loro background definiscano le loro prime storie nel franchise.

ScreenRant: Ovviamente è una storia piuttosto contenuta, ma vediamo che Krypto è un disastro… e appartiene a un altro disastro, che è Supergirl.

James Gunn: Esatto.

ScreenRant: È quella la versione di Supergirl che incontreremo nel prossimo film?

James Gunn: Sì, è lei. È un disastro. È un disastro totale. Voglio dire, penso che, come scopriremo, abbia avuto un background completamente diverso da quello di Superman. Un background molto più difficile. Ha ricevuto un’educazione meravigliosa da due genitori che lo amavano e che erano sanissimi. E il suo background era molto diverso. Ed è finita per essere diversa da suo cugino.

Quello che sappiamo su Supergirl

Oltre a Milly Alcock nei panni della protagonista, Supergirl vedrà anche la partecipazione di Eve Ridley (Il problema dei 3 corpi) nel ruolo di Ruthye Mary Knolle e Matthias Schoenaerts (The Old Guard) nel ruolo del malvagio Krem delle Colline Gialle. Più recentemente, la star di Aquaman Jason Momoa si è unita al cast nel ruolo di Lobo. Anche Krypto il Supercane dovrebbe avere un ruolo importante nella storia. Le ultime aggiunte al cast sono state David Krumholtz ed Emily Beecham nei ruoli dei genitori di Kara, Zor-El e Alura.

La Warner Bros. ha annunciato che la nostra nuova Ragazza d’Acciaio prenderà il volo il 26 giugno 2026.

Questa interpretazione di Kara Zor-El si dice sia una “versione meno seria e più provocatoria dell’iconica supereroina”, poiché Gunn cerca di allontanarsi dalle “precedenti rappresentazioni della Ragazza d’Acciaio, in particolare dalla longeva serie CBS/CW interpretata da Melissa Benoist”.

Secondo una breve sinossi, questa storia seguirà Kara mentre “viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e finisce per intraprendere una ricerca omicida di vendetta”. L’attrice e drammaturga Ana Nogueira sta attualmente lavorando alla sceneggiatura di Supergirl. La regia verrà firmata da Craig Gillespie.