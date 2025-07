Superman: 8 Easter Egg, Riferimenti e Cameo da Non Perdere

Superman è arrivato al cinema e, con il regista James Gunn al timone, probabilmente non vi sorprenderà scoprire che il film è pieno di Easter Egg, riferimenti e cameo facili da non notare.

Il primo film del DCU è relativamente indipendente (non si preoccupa certo di preparare il terreno per il futuro), ma Gunn ha colto l’occasione per dare corpo a questo mondo condiviso. Ha anche creato un Universo DC vivo e pulsante, dando l’idea che i fumetti stiano prendendo vita.

In questo elenco degli Easter Egg, non ci addentreremo nei dettagli più evidenti come il cameo di Supergirl o le scene post-credit. Piuttosto, scopriremo i modi in cui Gunn ha fatto riferimento ai fumetti, ha dato corpo a questo mondo e ha incluso cameo e omaggi al materiale originale, che erano facili da non notare a una prima visione.

Un’anticipazione del Presidente Luthor

Superman si conclude con Lex Luthor che viene mandato a Belle Reve per essere punito a seguito del suo ruolo nell’orchestrare l’invasione di Jarhanpur da parte di Boravia. Tuttavia, scommettiamo che alla fine il cattivo riuscirà a uscire da quella situazione di disagio e a tornare più forte che mai.

Nei fumetti, Luthor diventa Presidente degli Stati Uniti, una storia che è stata adattata nella serie animata Justice League. La serie in due parti del 2003 si intitolava “Un mondo migliore”, e nel suo ufficio vediamo che il libro di Lex ha lo stesso titolo. Coincidenza o un indizio che Gunn intenda esplorare l’ascesa al potere di Lex in futuro? Bisognerà aspettare e vedere.

The Mighty Crabjoys

Lois Lane sghignazza quando Superman insinua che molte persone amano la band immaginaria The Mighty Crabjoys. Più tardi, vede che il suo ragazzo è tra loro, visto che il poster del gruppo è appeso alla parete della sua cameretta d’infanzia.

Questa non è la prima volta che i Mighty Crabjoys vengono menzionati nel DCU, però. Eric Frankenstein di Creature Commandos indossava una maglietta con il gruppo quando affrontò la Sposa durante uno dei suoi tanti tentativi di farla innamorare di sé.

Gotham City

Superman presenta molti supereroi, ma Batman non è tra questi. Il Crociato Incappucciato non viene neanche menzionato, nonostante sia il principale protettore di Gotham City e un alleato di lunga data dell’Uomo di Domani nella pagina.

Continuano a circolare voci secondo cui Gunn intenda esplorare la loro amicizia in un film di successo, e questo Easter Egg potrebbe essere il nostro primo indizio. Quando Metropolis viene evacuata, si vede un cartello stradale che punta verso Gotham City. Tuttavia, non siamo sicuri di quanto sia intelligente cercare rifugio nella casa di Arkham Asylum…

Cameo da un battito di ciglia

Gunn ha arruolato molti dei suoi amici per ruoli minori in Superman, anche se immaginiamo che almeno alcuni di loro vi siano sfuggiti. Per cominciare, i veterani del franchise dei Guardiani della Galassia Michael Rooker e Pom Klementieff hanno doppiato i robot di Superman nella Fortezza della Solitudine.

Tuttavia, il nostro preferito è stato quando la ragazza di Lex Luthor, Eve Teschmacher, viene rinchiusa nella prigione dell’universo tasca del cattivo. La guardia dei Raptor (che dice: “Mandare selfie sexy alle spalle di Lex Luthor? Deve essere la più grande idiota del mondo“) è interpretata nientemeno che dalla star di Smallville ed ex Lex, Michael Rosenbaum!

Alcune aziende note

Metropolis è piena di Easter Egg della DC Comics, tra cui le pubblicità del Big Belly Burger (l’equivalente di McDonald’s nell’universo DC), di Jitters (che siamo sicuri i fan di Flash tra voi ricorderanno) e di Chocos (lo snack ispirato agli Oreo preferito di Martian Manhunter).

Quando il mondo scopre perché Superman è stato davvero mandato sulla Terra dai suoi genitori kryptoniani, l’eroe si rifugia nelle Stagg Industries. Questo è un chiaro presagio per l’introduzione di Metamorpho, dato che la madre di suo figlio, Joey, è la figlia di Simon Stagg, Sapphire. Di certo non sembra il figlio di un miliardario, quindi è possibile che Gunn abbia deciso di abbandonare quel tocco di tradizione fumettistica.

Will Reeve

Sapevamo da tempo che Will Reeve, il figlio della star di Superman: The Movie, Christopher Reeve, avrebbe fatto un’apparizione in Superman. Per chi se lo fosse perso, lo vediamo mentre è in servizio per GBS News mentre l’Uomo di Domani cerca di fermare la furia dei Kaiju scatenata su Metropolis da Lex Luthor.

Reeve, che nella vita reale è un corrispondente di ABC News, ha recentemente dichiarato: “Penso di essere molto consapevole del fatto di vivere la mia vita, di prendere le mie decisioni, sapendo che se prendo la decisione giusta, onorerò i miei genitori, e penso che sia stata la decisione giusta in un certo senso, onorare i miei genitori”.

Segretaria Crawley

Una delle più grandi sorprese di Superman (che è estremamente facile non notare) arriva quando Tinashe Kajese torna nei panni di Florence “Flo” Crawley di The Suicide Squad. In quel film, lavorava per l’A.R.G.U.S. come coordinatrice di missione per la Task Force X ed era l’assistente di Amanda Waller.

Ha tradito Waller per aiutare la squadra a sconfiggere Starro, ed è scomparsa nella prima stagione di Peacemaker. Chiaramente, ha fatto carriera quando la incontriamo nei panni della Segretaria Crawley in Superman.

La troviamo tra coloro che Lex sta cercando di convincere ad arruolare Planetwatch per sconfiggere Superman. Lei non sembra particolarmente convinta dal miliardario, mentre lui sembra altrettanto indifferente al burocrate che gli si para davanti.

La Justice Society

Nella Hall of Justice, si può ammirare un murale raffigurante famosi Metaumani del passato. È difficile osservarli attentamente, ma la maggior parte sembra essere composta da supereroi della Seconda Guerra Mondiale, la Justice Society.

Ci sono Jay Garrick/Flash, Wesley Dodds/Sandman, Ted Grant/Wildcat, Gardner Grayle/Atomic Knight, Jon Valor/Black Pirate, Dominic Mndawe/Freedom Beast, Brian Kent/Silent Knight, Amethyst e Paco Ramone/Vibe.

I Metaumani esistono da trecento anni nel DCU, il che significa che Gunn ha ancora molto da raccontare in questo mondo condiviso.