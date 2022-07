- Pubblicità -

Culture Geek PR ha condiviso alcune nuove immagini dal set di Blue Beetle. Le foto mostrano tutte i vari edifici che sono in fase di sviluppo per le Kord Industries. Uno di questi sembra essere un negozio, dove sono in corso lavori di costruzione con le serrande chiuse.

L’altro progetto è apparentemente un ufficio con finestre di vetro che l’azienda sta costruendo o ristrutturando. Dalle immagini sembra che Kord Industries sia specializzata in ingegneria immobiliare e edile, il che è un cambiamento significativo rispetto ai fumetti. Ecco le immagini:

Letreros de Kord Industries en el area de Santurce, Puerto Rico para la filmación de #BlueBeetle! pic.twitter.com/u1R1NoYqYI — Cultura Geek PR (@culturageekpr) July 15, 2022

Nei DC Comics, Kord Industries era un prospero conglomerato multinazionale di ricerca e sviluppo che produceva principalmente prodotti per la difesa. Infatti, quando il geniale inventore Ted ha rilevato l’azienda, ha condotto personalmente molte ricerche, progettando e producendo diverse armi e attrezzature.

Sotto la supervisione di Ted, Kord era una delle aziende più filantropiche degli Stati Uniti. Tuttavia, sembra che in Blue Beetle, Kord non sia coinvolto nella produzione di munizioni; piuttosto, l’azienda fornisce servizi di costruzione e servizi civili. Anche le precedenti foto dal set del film avevano comunicato questa idea, poiché mostravano Kord come lo sviluppatore dietro un hotel di lusso e un fornitore di energia pulita.

Il primo concept di Blue Beetle

Nel cast di Blue Beetle ci sono Xolo Maridueña che interpreta il protagonista, insieme a Harvey Guillén, Bruna Marquezine, Sharon Stone, Raoul Max Trujillo, Susan Sarandon e Belissa Escobedo. Marquezine interpreterà Penny, la protagonista femminile e l’interesse amoroso di Jaime, mentre Escobedo interpreterà la sorella minore di Jaime, Milagros. Stone è Victoria Kord mentre Trujillo interpreterà il villain. L’uscita del film è prevista per il 18 agosto 2023.

Cosa sappiamo su Blue Beetle?

Blue Beetle è un personaggio immaginario dei fumetti; venne pubblicato negli Stati Uniti d’America da diverse case editrici a partire dal 1940; è un supereroe che ha avuto nel tempo diversi alter ego.

Kord “è saltato” nell’universo DC Comics durante Cisis on Infinite Earths insieme a un certo numero di altri personaggi di Charlton Comics. Il secondo Blue Beetle in seguito ha recitato nel suo fumetto di 24 numeri. Kord non ha mai avuto superpoteri, ma ha usato la scienza per creare vari dispositivi che lo aiutassero a combattere il crimine. È diventato un membro della Justice League of America ed è stato successivamente ucciso durante il crossover Infinite Crisis della DC Comics .

Il terzo Blue Beetle, creato dalla DC Comics, è Jaime Reyes, un adolescente che ha scoperto che lo scarabeo originale di Blue Beetle si è trasformato in una tuta da battaglia che gli ha permesso di combattere il crimine e viaggiare nello spazio. Nel corso degli anni Reyes è diventato un membro dei Teen Titans e ha recitato in due serie a fumetti di Blue Beetle. Nel reboot “New 52” del 2011 della DC Comics, Jaime Reyes era il personaggio principale di Blue Beetle, riferendosi solo occasionalmente alle versioni precedenti. Con la successiva revisione di continuità “DC Rebirth”, sono state ripristinate le versioni precedenti