I DC Studios stanno avendo un inizio piuttosto movimentato per la loro prima lista di film in assoluto e non hanno mostrato segni di rallentamento. I co-CEO James Gunn e Peter Safran hanno sviluppato tutta una serie di progetti che inizieranno con Creature Commandos in televisione e Superman: Legacy sul grande schermo. Gunn ha inoltre recentemente rivelato il cast del primo, ed è stato da poco annunciato che David Corenswet è stato scelto come Clark Kent/Superman nel film a lui dedicato.

Di poco fa è invece la rivelazionne che Lanterna Verde, Hawkgirl e Mister Terrific appariranno nel riavvio di Superman, con un casting che lascia i fan a chiedersi quali attori rimarranno come i loro personaggi nell’Universo DC e quali attori no. Gunn si è ora rivolto a Threads per rivelare che solo una manciata di personaggi passerà al DCU, incluso il Blue Beetle di Xolo Maridueña. “Sì. Blue Beetle e una manciata di altri personaggi continueranno nel DCU, anche se il primo film DC Studios è Superman: Legacy (il primo progetto televisivo dei DC Studios è lo show animato Creature Commandos).”

Cosa sappiamo su Blue Beetle?

Blue Beetle è un personaggio immaginario dei fumetti; venne pubblicato negli Stati Uniti d’America da diverse case editrici a partire dal 1940. Tale supereroe ha avuto nel tempo diversi alter ego. Kord “è saltato” nell’universo DC Comics durante Cisis on Infinite Earths insieme a un certo numero di altri personaggi di Charlton Comics. Il secondo Blue Beetle in seguito ha recitato nel suo fumetto di 24 numeri. Kord non ha mai avuto superpoteri, ma ha usato la scienza per creare vari dispositivi che lo aiutassero a combattere il crimine.

È diventato un membro della Justice League of America ed è stato successivamente ucciso durante il crossover Infinite Crisis della DC Comics. Soto (“Charm City Kings”, “The Farm”) dirige da una sceneggiatura di Gareth Dunnet-Alcocer (“Miss Bala”), basata sui personaggi DC. Al fianco di Xolo Maridueña (“Cobra Kai”) troviamo Adriana Barraza (“Rambo: Last Blood”, “Thor”) nel ruolo della nonna di Jaime, Nana, Damían Alcázar (“Narcos”, “Narcos: Mexico”) in quello di suo padre, Elpidia Carrillo (“Mayans M.C.”, la saga di “Predator”) nel ruolo della madre, Bruna Marquezine (“Maldivas”, “God Save the King”) in quello di Jenny Kord, Raoul Max Trujillo (i film di “Sicario”,“Mayans M.C.”) come Carapax. I

Il Premio Oscar Susan Sarandon (“Monarch”, “Dead Man Walking”) come Victoria Kord e George Lopez (le saghe di “Rio” e “I Puffi”) nel ruolo di suo zio Rudy. Nel cast anche Belissa Escobedo (“American Horror Stories”, “Hocus Pocus 2”) nel ruolo della sorella di Jaime, Milagro, e Harvey Guillén (“What We Do in the Shadows”) che interpreta il Dott. Sanchez. Blue Beetle sarà disponibile nelle sale italiane a partire dal 17 agosto 2023 distribuito da Warner Bros. Pictures.