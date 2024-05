Anthony Hopkins diventerà il compositore Handel in The King of Covent Garden

Anthony Hopkins si incarica di interpretare un’altra figura iconica della Storia, questa volta dal mondo della musica. Il leggendario interprete di teatro e cinema, due volte premio Oscar, interpreterà il ruolo di George Frideric Handel in The King of Covent Garden, ambientato durante il periodo in cui il famoso compositore d’opera lavorò al suo capolavoro corale Messiah. Embankment Films ha lanciato le prevendite globali del progetto, la cui uscita è prevista per la fine dell’autunno 2025.

Andrew Levitas (Minimata) dirigerà The King of Covent Garden da una sceneggiatura di Tim Slover, con i realizzatori che presentano il film come “una celebrazione potente e maestosa del genio che infrange tutte le regole per creare un inno che ispiri l’immaginazione popolare di un pubblico globale”. Dan Lupovitz (“Death Defying Acts”, “Simpatico”) e Kevan Van Thompson (“Ballerina”, “Jojo Rabbit”) produrranno il film.

La mezzosoprano operistico Katherine Jenkins si unisce a Peter Touche (“Military Wives”, “Blinded by the Light”) come produttore esecutivo, aggiungendo la sua performance musicale, conoscenza e influenza alla produzione e al marketing del film.

“La narrazione è incentrata su una coppia improbabile, che si incontra nei rispettivi momenti più bassi e insieme crea un magnifico ‘suono per il popolo’ mai sentito prima: il capolavoro rivoluzionario ‘Messiah’”, ha detto Levitas. “La scrittura di Tim Slover è popolata da un’appassionata esperienza di vita reale in tutti i suoi colori, creando una storia umana avvincente con una sorprendente rilevanza contemporanea, connettività umana universale ed elevazione spirituale”.

The King of Covent Garden riunisce Anthony Hopkins con Embankment, che ha sostenuto e venduto The Father – Nulla è come sembra di Florian Zeller, per il quale l’attore ha vinto il suo secondo Oscar nel 2021.