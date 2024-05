Prime Video annuncia la serie The Girlfriend, diretta e interpretata da Robin Wright

Prime Video ha annunciato oggi, in vista degli Upfront del 14 maggio, l’arrivo della serie The Girlfriend. La vincitrice del Golden Globe, Robin Wright (House of Cards – Gli intrighi del potere) è coinvolta come regista e interprete. Inoltre, saranno protagonisti della serie Olivia Cooke (House of the Dragon, Sound of Metal), Laurie Davidson (Mary e George) e Waleed Zuaiter (Gangs of London). La serie è basata sull’omonimo romanzo di Michelle Frances. The Girlfriend sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Laura (Wright) non ha bisogno di nulla. Ha una carriera brillante, un marito amorevole, Howard (Zuaiter), e, soprattutto, ha Daniel (Davidson), il suo unico prezioso figlio. Ma la vita apparentemente perfetta di Laura viene spazzata via quando Daniel porta a casa Cherry (Cooke), la ragazza che scombina tutti gli equilibri. Dopo un primo sgradevole incontro, Laura è convinta che Cherry non è chi dice di essere. Nessun altro però pare vedere quello che lei ha notato, e si rifiuta di stare a guardare mentre Daniel viene ingannato. Farà di tutto per proteggerlo. Mentre le cose continuano a peggiorare, la domanda è: è Cherry ad essere un’arrivista o Laura ad essere paranoica e possessiva? La verità è una questione di prospettiva…

“The Girlfriend è un dramma familiare pieno di suspense che racconta della rottura di un legame tra madre e figlio, attraverso temi facilmente riconoscibili come l’amore, l’avidità e il potere”, ha spiegato Vernon Sanders, head of television, Amazon MGM Studios. “Questa serie si rifà alla nostra Pan-English strategy curata da Rola Bauer e siamo entusiasti di lavorare con Imaginarium e Robin Wright nell’adattamento dell’avvincente storia di Michelle Frances destinata ai nostri clienti Prime Video di tutto il mondo.”

“Robin Wright e Olivia Cooke sono un abbinamento perfetto per questo aggrovigliato thriller contorto, e Imaginarium è entusiasta di avere al suo fianco un partner come Amazon MGM Studios”, ha detto Jonathan Cavendish, Imaginarium.

“Sono felice di dirigere ed essere tra gli interpreti di questo thriller psicologico estremamente delizioso, pieno di colpi di scena e sorprendenti svolte dei personaggi, e di lavorare con questi attori di talento, Olivia e Laurie, e un cast e una troupe sorprendenti…sono molto entusiasta!” ha detto Robin Wright.

“Avere Robin Wright come protagonista e regista va oltre i miei sogni più sfrenati”, ha dichiarato Michelle Frances, autrice del romanzo. “Lei è la perfetta ‘Laura’ e non vedo l’ora di vederla vestire sullo schermo i suoi panni”.

La serie è prodotta da Imaginarium Productions e Amazon MGM Studios. Il produttore della serie è Caroline Norris. La serie è prodotta da Jonathan Cavendish, Robin Wright, Will Tennant, Phil Robertson, John Zois, Dave Clarke, Gabbie Asher e Michelle Frances, e scritta da Gabbie Asher e Naomi Sheldon, gli episodi sono scritti da Marek Horn, Ava Wong Davies, Isis Davis, e Helen Kingston.