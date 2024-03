Sony Pictures ha acquisito il thriller poliziesco di Darren Aronofsky Caught Stealing, che avrà come protagonista Austin Butler. Il film segue Hank Thompson, un ex giocatore di baseball, mentre viene involontariamente immerso in una selvaggia lotta per la sopravvivenza nel mondo criminale del centro di New York degli anni ’90.

“Sono entusiasta di collaborare con i miei vecchi amici della Sony Pictures per dare vita al giro sulle montagne russe intriso di adrenalina di Charlie. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con Austin e la mia famiglia di cineasti newyorkesi”, ha affermato il regista candidato all’Oscar Aronofsky, i cui crediti includono The Whale, Requiem for a Dream e Black Swan.

“Darren è uno dei narratori audiovisivi più brillanti al mondo, e adattare questi meravigliosi libri di Charlie Huston affinché Austin ne fosse il protagonista è stata un’opportunità troppo entusiasmante per non farne parte”, ha affermato Sanford Panitch, presidente del Motion Picture Group di Sony Pictures.

Austin Butler è stato nominato all’Oscar come miglior attore per il suo ruolo da protagonista in Elvis di Baz Luhrmann. Da allora per l’attore è un momento d’oro. Attualmente è al cinema nel film epico di fantascienza di Denis Villeneuve Dune: Parte Due e nella miniserie di Apple TV Masters of the Air. Presto, Butler sarà il protagonista di The Bikeriders di Jeff Nichols e dell’adattamento cinematografico di Sony 3000 Pictures di City on Fire, che produrrà anche con David Heyman e Shane Salerno.